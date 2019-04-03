將隨韓國瑜訪美　李佳芬聽到要調時差「我快嚇死了」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜即將出訪美國，妻子李佳芬也將隨行照顧，不過就在李佳芬前往高雄長庚醫院探視病童的時候，被媒體詢問到美國行將會如何照顧市長，李佳芳發出哀號表示：「一聽到要調整時差，就嚇壞了」，當場讓大家笑了出來。

▲韓國瑜妻子李佳芬一看到熟識記者也將隨行美國採訪表示：「請練體力」 。（圖／記者吳奕靖攝）

聽到上次隨行採訪韓國瑜前往港澳大陸的《ETtoday新聞雲》記者，這次再次隨行前往美國，李佳芬露出微笑說：「體力要練好，你也要去嗎？加油！加油」， 讓記者也只能苦笑說：「我兩趟了」，隨後李佳芬說：「有時差，自己快嚇死」。記者提出會有十幾個小時沒有辦法睡到覺，李佳芬隨後就轉頭問長庚醫院院長：「院長是不是有什麼褪黑激素？」

▲韓國瑜妻子李佳芬提到美國行，表示自己最怕調整時差 。（圖／記者吳奕靖攝）

李佳芬要搭電梯離開之前，還特別關心記者，告訴記者說如果有需要調整時差的方法，可以跟她詢問，不過記者回應：「叫市長的出訪行程不要那麼多」，李佳芬一聽就回：「對！他的行程都排得很滿」，記者也提醒李佳芬：「佳芬姐，把市長關在家裡，我們有打pass，把市長關起來」，李佳芬笑了兩聲：「哈哈！你們打pass，我就關他」，記者在電梯關起來之前也高喊：「我們打很久了」。

▲韓國瑜妻子一聽到記者打pass，笑著說要把市長關起來。（圖／記者吳奕靖攝）