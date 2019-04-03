李佳芬探視醫院病童眼眶紅　家屬感動：上次還淚流滿面

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬前往高雄長庚醫院探視病童，一看到小小身軀勇敢的跟病魔搏鬥，李佳芬相當心疼，多次紅了眼眶，不過看到病童們還是立刻露出笑臉，還為一名罹患骨癌的三歲小朋友唱生日快樂歌，讓家屬直說相當感謝，還透露了上次佳芬姐來探視的時候淚臉滿面，呈現真心關懷的真誠情感。

▲李佳芬探視長庚醫院病童紅眼眶，家屬透露上次還「淚流滿面」 。（圖／記者吳奕靖攝）

李佳芬來到長庚醫院六樓的兒童病房，才一踏出電梯口就遇到了一名罹患水母細胞腦瘤，經過多次開刀的12歲女童，看到了這名女童，立刻彎下腰來詢問好不好，也細心的詢問目前的病情，不過就在轉身的時候，也被媒體捕抓到紅了眼眶的畫面，女童的家屬表示之前李佳芬就有來過這一層樓關心小朋友，非常感謝她，而且上次來的時候，李佳芬還淚流滿面，讓家屬看了也很不忍心，家屬說：「我們很謝謝她的關心」。

▲李佳芬探視長庚醫院病童紅眼眶，還替這位小朋友唱生日快樂歌 。（圖／記者吳奕靖攝）

隨後李佳芬也前往病房關心小朋友，其中有一位三歲罹患骨癌的小朋友，媽媽一看到李佳芬就說小朋友前幾天生日，讓李佳芬立刻蹲了下來向這位病童說：「生日快樂」，隨後也表示自己要替小朋友唱生日快樂歌，但是要唱之前還跟小朋友輕聲的說：「可以看著我的眼睛嗎？」，但是小朋友似乎不太買單，但是李佳芬也唱起了生日快樂歌，讓大家都感受的佳芬姐的溫暖，讓整個病房都充滿歡笑。

▲李佳芬探視長庚醫院病童紅眼眶，家屬透露上次還「淚流滿面」 。（圖／記者吳奕靖攝）