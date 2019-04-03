韓國瑜就職100天打分數　李佳芬：現在衣服是我洗

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜就職100天，妻子李佳芬被媒體詢問會替韓國瑜的施政表現打幾分，李佳芬替老公心疼，因為現在一回到家，韓國瑜就整個累癱了，而記者也問到韓國瑜有幫忙洗衣服嗎？李佳芬回答：「現在衣服是我洗，只要韓國瑜不考慮選總統，就不用洗了」，不過記者還是追問打分數，李佳芬回應：「看我們市民怎麼打，應該是有及格吧」。

▲妻子李佳芬表示韓國瑜就任百日的分數應該有及格吧 。（圖／記者吳奕靖攝）

李佳芬被媒體問到韓國瑜就職100天表現會打幾分，李佳芬說：「看我們的市民怎麼打，畢竟民眾的感受才是重要」，不過記者還是不放棄，希望李佳芬能夠給個分數，李佳芬強調：「我覺得這個不太好打，因為事情很多，但總覺得做得不夠，總覺得還可以多做一點」，記者追問是否有及格呢？李佳芬表示應該是有吧，還表示如果民眾覺得不及格，就應該要多加努力了。

不過現在對於韓國瑜擔任市長以後，時常被以放大鏡檢視，李佳芬說自己會告訴韓國瑜，「我們盡力做，能做就做，盡全力做，人家要黑你、卡你，你也沒辦法」，「做事不要愧對自己的良心就好，沒有什麼好在意的，也沒什麼好盤算的」，「只能說，他（韓國瑜）很認真、很用心」，韓國瑜常回到家已經累癱。但頂了這樣的工作，就是要努力，盡力的做。