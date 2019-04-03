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教育處拍宣傳片遭質疑造神　林姿妙：只是要孩子懷感恩的心

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▲宜蘭教育處2日推出以縣長林姿妙為主角的2019兒童政策宣傳影片，宜蘭教育界有人質疑政治介入教育，批評不無造神之嫌！。（圖／擷取自朱姓網友臉書）

▲宜蘭教育處2日推出以縣長林姿妙為主角的2019兒童政策宣傳影片，宜蘭教育界有人質疑政治介入教育，批評是造神運動！（圖／擷取自朱姓網友臉書）

記者游芳男／宜蘭報導

在2日兒童節前夕，宜蘭教育處推出以縣長林姿妙為主角的2019兒童政策宣傳影片，但宜蘭教育界有人不滿說，縣府以Line要求小學校長播放影片，是「造神運動」；宜蘭縣長林姿妙強調，絕對沒有強制各校非宣傳、播放不可，影片只是希望孩子懷感恩的心，回家感謝父母。

▲宜縣府以Line通知各小學校長有關播放2019兒童政策宣傳影片內容。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜縣府以Line通知各小學校長有關播放2019兒童政策宣傳影片內容。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭教育處2日推出以縣長林姿妙為主角的2019兒童政策宣傳影片，宜蘭教育界有人批是評不無造神之嫌！但林姿妙強調，絕對沒有強制各校非宣傳、播放不可。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭教育處2日推出以縣長林姿妙為主角的2019兒童政策宣傳影片，宜蘭教育界有人批評是造神運動！但林姿妙強調，絕對沒有強制各校非宣傳、播放不可。（圖／記者游芳男攝）

宜縣府2日在縣務會議宣布，為讓兒童節增加幸福感，2019年起將把4月3日訂為國小「好話日」，要學童於當天說好話、做好事並好禮貌，宜蘭教育處並發布兒童節宣傳影片，呼籲孩子回家對父母說我愛你。

此舉引發反彈，有網友PO批評，根本不是兒童節影片，分明是林姿妙政策宣傳影片。網友也說宜蘭各國小校長都接到縣府Line通知，要求各校宣傳縣長的「兒童節影片」，但實際上影片裡面有一半以上都在宣傳林姿妙營養午餐免費的政策。

尤其是影片中有很多小朋友都被要求配合縣長的演出，縣府的政策影片，卻用在私人名義上，這已經算是造神運動！

對於縣府的做法，身為宜蘭縣民感到十分憤怒，宜蘭人不需要造神運動，也不需要政府假公濟私到處宣揚政策。

林姿妙在就職百日記者會後獲知此事，她強調，她也是媽媽，知道為人母親的辛勞，影片就是希望兒童節到了，小朋友要懷感恩的心，回家感謝父母，縣府絕對沒有要造神，更沒有強制各校一定要宣傳或播放這支影片。

教育處長王泓翔說明，只有傳訊息告知各校校長，自主規劃於適當的時間播放影片，絕對沒有強迫學校播放，拍這支影片的目的，是因為兒童節不少國小學童會收到很多禮物，是希望孩子得到禮物時能懷感恩的心，回家給父母擁抱表達感謝。

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關鍵字：宜蘭教育處,宣傳片,林姿妙,造神

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