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拚出宜蘭好生活　林姿妙就職100天向鄉親報告成績

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▲▼3日是宜蘭縣長林姿妙就職滿100天的日子，林姿妙端出宜蘭鐵路高架初露曙光、學童免費營養午餐經費也到位等牛肉。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲3日是宜蘭縣長林姿妙就職滿100天的日子，林姿妙端出宜蘭鐵路高架初露曙光、學童免費營養午餐經費也到位等牛肉。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

3日是宜蘭縣長林姿妙就職滿100天的日子，林姿妙表示，施政成績宜蘭鐵路高架初露曙光，學童免費營養午餐經費也到位。此外，也與宜花東打造黃金經濟廊帶，將共同赴大陸推介觀光及農漁產品等。尤其是就任這段時間來，她沒有一天休息，甚至是1天當做2天、3天在用，以「拚出宜蘭好生活．民生經濟最優先」的施政願景。

▲▼3日是宜蘭縣長林姿妙就職滿100天的日子，林姿妙端出宜蘭鐵路高架初露曙光、學童免費營養午餐經費也到位等牛肉。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼3日是宜蘭縣長林姿妙就職滿100天的日子，林姿妙端出宜蘭鐵路高架初露曙光、學童免費營養午餐經費也到位等牛肉。（圖／記者游芳男攝，下同）

就職滿百日記者會中，林姿妙說，這段時間沒有一日休息，甚至是1天當做2天、3天在用，以「拚出宜蘭好生活．民生經濟最優先」的施政願景，為創造宜蘭更好的經濟及生活品質努力。而她跟鄉親報告幾件令人振奮與值得與大家分享的成績。

林姿妙表示，進入縣府後即將鐵路高架案列為首要的施政重點，在她與縣府團隊契而不捨的努力下終於使「鐵路高架初露曙光」。另外個好消息是，攸關下一代安全與健康的「學童免費營養午餐經費到位」。

此外，也與「周邊縣市交流合作，共創居民好生活」，目前除了已和宜花東組成花木蘭連線，打造黃金經濟廊帶，將共同赴陸推介觀光及農漁產品。上週新北市侯友宜市長也蒞臨縣府，確定合作北宜公路轉型、打造藍色公路等政策。

林姿妙指出，宜蘭素以節慶觀光促進地方經濟與產業為名，目前也已著手進行「宜蘭國際童玩節轉型再升級」及「首創北臺灣媽祖文化節」等年度重大活動，這些初步成果相信將讓宜蘭愈發活絡。

她希望縣府的努力可以讓產業經濟發展，讓優秀的年輕人可以回到這塊土地上實現夢想；只有讓年輕人留在宜蘭發展，讓年輕人留在宜蘭縣一方面照顧爸媽，一方面照顧家庭，這才是真正幸福的家。

林姿妙強調，為了讓46萬鄉親能夠在宜蘭宜居宜業，她將與縣府團隊持續致力於全面打造良好的幼齡照顧服務，並提供各種福利支援，從各種面向，共同努力讓青年安心成家生育、幼兒快樂成長。

未來也會同時結合鄰近縣市建立經濟黃金廊帶，讓青年朋友可以在宜蘭順利創業就業，為宜蘭的經濟注入全新的活水；宜縣府要以「民生福祉、經濟發展、環境永續」3大主軸，跟鄉親共同打拚，一起拚出宜蘭好生活。

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關鍵字：宜蘭,縣長,林姿妙,就職100天

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