要求旅宿業在媽祖文化節只收清潔費　林姿妙讓旅宿業反彈

▲▼北台灣媽祖文化節活動期間，宜蘭縣長林姿妙希望縣內旅宿業者配合觀光行銷，只收住宿清潔費，引發旅館公會反彈。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

北台灣媽祖文化節，將於9月6日起海陸遶境3天2夜，活動期間，宜蘭縣長林姿妙希望宜縣內旅宿業者只收住宿清潔費，提供遶境信眾便宜住宿；宜縣旅館公會理事長張芳鳴強調，清潔費只佔整體住宿費用2至3成，旅宿業無法接受，最多只能提供5折優惠；遭反彈的林姿妙說，會繼續與旅宿業者溝通。

北台灣媽祖文化節2004年開始舉辦，最早由台北市政府發起，並聯合苗栗以北等8縣市，擴大為媽祖文化節並合辦遶境活動。

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首度主辦媽祖文化節的宜蘭縣，由供奉金媽祖的南天宮擔任值東廟宇，預計全縣有22間媽祖廟會參與這場宗教盛事。活動從9月6日起至8日結束，除了3天2夜海陸繞境，更有「媽祖之夜」辦桌晚宴。

主辦單位的宜蘭縣長林姿妙，19日在縣務會議表示，「12個鄉鎮12個特色！」宜蘭縣地理環境優越，遶境很適合與觀光結合，順便行銷縣內每一鄉鎮的觀光特色，例如走到礁溪就有溫泉，走到壯圍就有哈密瓜等等，這些特色都可以透過遶境行銷。

為了透過媽祖文化節可以行銷宜蘭觀光，縣府將請縣內旅宿業者配合，只收住宿清潔費，讓參與遶境信眾便宜住宿，藉著文化推動觀光。

針對此事，宜縣旅館公會理事長張芳鳴表示，旅宿業者願意支持縣府觀光活動，帶動宜縣觀光發展，但住宿清潔費只占住宿費的2至3成，旅宿業者很難同意只收清潔費，最多只能打5折，也就是說至少要收一半的住宿費。

宜縣觀光協會理事長王文新指出，縣府要藉由文化行銷縣內觀光，該會樂觀其成，但如果要限制旅宿業者收取住宿費用，一定要先做好意願調查。

面對業者的反彈，林姿妙表示，宜蘭縣12個鄉鎮市各具特色，遶境很適合與觀光結合，只要旅宿業者願意配合遶境活動，縣府全力協助業者行銷自己的飯店或旅館，要收取多少住宿費用還可以協調，縣府願意坐下來談。