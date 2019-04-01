幸福宜蘭童心齊築　心手相印提前歡慶兒童節

▲宜蘭林姿妙縣長，1日上午與宜蘭光復非營利幼兒園幼兒們提前歡慶兒童節。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭林姿妙縣長，1日上午與宜蘭光復非營利幼兒園幼兒們提前歡慶兒童節，現場發送兒童節禮物給幼兒，陪伴孩子度過一個快樂而有意義的節日，並與幼兒們共同創作陶板手印，為幼兒園留下紀念性的里程碑。

林姿妙表示，宜縣府為了使幼兒玩的安心、開心，也讓家長放心，每年皆以評選方式選出兒童節禮品，這些禮品都必須通過國內安全檢驗，無毒、無塑化劑；而2019年兒童節禮品主題為「幸福宜蘭 童心齊築」，讓幼兒能夠循序漸進的不斷成長及開心的建築屬於自已的童夢，也讓我們共同攜手愛護幼兒，給他們幸福和滿滿的愛。

宜蘭教育處說，現代父母教養子女所負擔的經濟壓力日益沈重，學齡前子女所需教養費用較高，對於價格合理、具一定品質又可兼顧職場與教養子女的托育場域，更是許多家長引領期待。

該處為減輕家長育兒負擔，支持家長安心就業，致力推動公共化教保服務政策，目前宜蘭共4所非營利幼兒園，共可招收313名幼生，且配合行政院「少子女化對策計畫」，降低家長付費額度，非營利幼兒園每生每月僅需繳交3千500元。

而光復非營利幼兒園便是其中一所，該園於2018年8月1日起開辦，可招收76名幼生，是一所結合公部門資源及私部門協力之幼兒園，由光復國小提供校舍空間、財團法人靖娟兒童安全文教基金會承接經營。

宜縣府持續推動學前幼教工作及規劃增設非營利幼兒園，以提供更多平價、優質的教保服務，營造友善職場、鼓勵生育的育兒環境。同時期盼有更多認同非營利幼兒園理念的優質公益法人加入辦理非營利幼兒園的行列，共同創造幼兒、家長、教保服務人員及政府多贏的新局面。