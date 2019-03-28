侯友宜訪林姿妙　要打造北部共同生活圈

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜，28日下午在宜蘭縣政府會面，雙方共同從觀光、交通及產業等面相，提出多項合作議題進行交流，且在會上已達成合作共識，未來宜蘭縣、新北市將攜手合作，追求兩地居民福祉，開創宜蘭新北好生活。

▲▼新北市長侯友宜，28日下午到宜蘭縣政府拜訪宜蘭縣長林姿妙，雙方互贈拌手禮，並討論要打造北部共同生活圈，共創宜蘭新北好生活。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜蘭縣政府表示，隨著國道5號通車後，新北與宜蘭兩縣市居民因旅遊或工作等關係往返頻仍，逐漸納入大台北一日生活圈範圍。因此，兩縣市合作交流有助於嘉惠雙方居民，共創雙贏。

此次宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜攜手合作，達成下列共識：在觀光面向，以沿線景點串聯、結合農特產品販售、警力資源協助等方式，促進北宜公路轉型。

同時整合兩縣市既有可供遊艇停泊之港口資源、簡化申請流程等方式吸引民間船運公司，啟航藍色公路。

有關後續並結合旅展合作、觀光摺頁製作、開發共同旅遊產品、並配合節慶活動及場館共同行銷，推廣宜蘭縣及新北市觀光旅遊。

另在交通部分，預計未來公共運輸路線規劃上，增闢三重、新莊或其他地區直達宜蘭的客運路線，以提高兩縣市居民搭乘大眾運輸的往返的便利性，平抑國道5號假日的往返車潮。

此外，透過增設大眾運輸路線中途景點的停靠站，並結合宜蘭縣及新北市相關交通資訊，擴大既有手機APP服務項目，以貼近民眾需求。產業部分，則結合新北市宜蘭縣過去供應營養午餐有機蔬菜經驗基礎，開創有機拍賣通路，建立雙縣市有機蔬果拍賣通路平台，並邀請宜蘭縣有機農民共同加入。

林姿妙也特別感謝侯友宜促進兩縣市之間的交流，希冀未來合作能長長久久，大家皆是努力為居民謀福祉，共創宜蘭新北好生活。

侯市長強調「北北基桃宜」就是一個大台北生活圈，新北市是唯一與其他縣市皆有相鄰的城市，更是北部共同生活圈的重要樞紐，市政發展應該以縣市合作的角度規劃，帶動北臺灣觀光及經濟發展，讓交通與區域連結更加便利，未來將創造更多有利於市民的合作方案。