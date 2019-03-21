林姿妙慰問蘇澳氣爆罹難者家屬　贈家屬救助金幣60萬

▲21日宜蘭縣長林姿妙，慰問9日蘇澳氣爆罹難者家屬，並致贈家屬救助金幣60萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮聖賢路一民宅9日發生氣爆火災事件，造成3人不幸罹難，宜蘭縣長林姿妙對於火災造成的傷亡非常不捨，除了第一時間趕赴現場慰問災民外，21日再赴現場慰問死者家屬及了解受損建築物後續處理狀況。

宜縣府表示，縣長林姿妙在9日於獲知氣爆事件後，第一時間即到現場了解災情、慰問民眾，同時指示社會處對於受波及之住戶從寬認定，提供財損補助每戶最高2萬元，並要求建設處輔導受災戶進行建築物結構安全鑑定，倘有重建需求時，將專案輔導以老舊房屋重建條例相關規定協助重建。

21日林姿妙已是第3度率縣府相關主管們，前往關懷罹難者家屬，並持續追蹤災後家園復原情形，現場致贈家屬救助金新台幣60萬元，同時呼籲民間團體務必持續給予支持與協助，幫助受災戶度過難關。

針對受損建築物復原評估部分，縣府指出，事發隔日已會同宜蘭縣建築師公會，於災害現場進行建築物結構安全初步勘查，建築物尚無立即性危險之虞，並於15日上午，在蘇澳鎮公所舉行的0309蘇澳氣爆火災事件災後復原工作說明會中，徵得所有受損建物民眾同意，委由縣府協助進行建築物安全初步評估，民眾若有重建需求時，也會依都市危險及老舊建築物加速重建條例相關規定協助輔導重建及給予容積獎勵、稅賦減免優惠。

縣府最後呼籲民眾，用火、使用電器及瓦斯時，一定要注意安全，避免一時疏失造成遺憾。