清明4天連假「易塞省道、時段」公布　3大類地雷路段別踩！

▲防清明連假車流爆量，公路總局規劃替代道路導引。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

今年清明節4天連假將展開，公路總局表示，假期前2天為兒童節及清明節，預估將以返鄉、掃墓及短程出遊為主，易壅塞省道路段大致可分為3類，包含往來東西部的主要幹道、銜接高速公路的路段以及連接觀光風景區路段。

清明連假易塞省道路段如下：

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1.往來東西部之主要幹道將受返鄉車潮影響，預估尖峰時段應集中於4月4日，且有方向性的趨勢，如台1線屏東水底寮往台東方向、台9線南迴公路往台東方向、台9線蘇花路廊往花蓮方向等。

2.銜接高速公路之路段，除受返鄉車潮及高速公路主線車流量影響外，預估國人亦將利用高快速公路進行清明節掃墓活動，故尖峰時段將集中於清明節當日（4月5日），如台64線銜接國道3號中和交流道、台65線銜接國道3號土城交流道及台74線台中環線等，另外各縣市之東西向快速公路亦將出現局部車多情形，如台68線、台86線及台88線等。

3.連接觀光風景地區之路段，預判將以進入風景區之車流趨勢為主，尖峰時段將於4月5日民眾陸續完成掃墓後出現，如台14甲線往清境方向、台21線往日月潭方向及台26線往墾丁方向等。

▲為防路段壅塞，全台警察總動員採疏導、管制併用以解決民眾塞車之苦。（圖／ETtoday新聞雲翻攝）

公路總局表示，上述易壅塞路段已規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制等，並請地方警力加強違規取締等交通管制措施，請用路人欲前往請提前規劃，避開壅塞時段。另外，配合高公局預估之11處國道易壅塞路段，已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，民眾也可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」查詢，或下載「幸福公路App」依語音導引行駛。

公共運輸部分，公路總局已要求經營中、長途國道路線的客運業者積極籌措運能，於清明疏運期間國道客運預估每日可開行1萬2,800車次，並視旅客狀況再機動加班，預計每日可疏運旅客28萬餘人次，清明節連續假期國道客運車票均已開放預售，現預售票銷售情形約已達7成，建議民眾提前購買車票以利行程安排。

另外，公共運輸優惠自4月3日0時起至4月7日24時止將持續辦理「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，提供國道客運86條路線乘車享平日優惠票價或原票價85折；搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），將提供基本里程或一段票免費優惠。