連假到平溪出遊「勿再站到鐵軌上」了！　最高將開罰5萬元

▲許多遊客都會在鐵軌上拍照，相當危險。（圖／東森新聞）



突發中心／新北報導

清明連假即將到來，許多人都會安排旅遊，其中離市中心非常近的平溪便是大家出遊首選，來到這兒的旅人幾乎都會選擇放天燈祈福、拍美照。但由於不少人都會踩到鐵軌上，鐵路警察局為了避免危險，將大力整頓，若民眾被抓到或由他人檢舉，最高開罰5萬元。

漫步平溪，從裡到外都散發樸實的氣質，底蘊深厚的格調孕育出沿路一帶火紅的景點，只要一踏入此地，便覺得心情輕盈起來。仔細推敲出最佳旅遊的路線，讓台灣引以為傲的本土氛圍各具風情，一趟輕旅行串起無數情侶、家庭、朋友的親密感增加，路線從天燈派出所、老街、八仙洞到望古車站，大自然與環境共存共榮，好不熱鬧。

說起天燈緣由，平溪早期當地居民大多務農為生，傳統家庭需要興旺男丁來付出生產力，因此「點天燈」習俗悄然展開，村落婦女聚集在廟宇中祈福，冉冉而生的天燈，斗大的黑字寫著「早生貴子」、「五穀豐收」等祈福語，天空漫步起難得一見的迷人布幕，昔日老百姓敬天保守命脈的心願，如今已成為根深蒂固的地方文化。

只不過許多遊客都會站上軌道拍照，造成列車經過時都需減速，但就怕一不小心釀成悲劇。鐵路警察將開始大力整頓，依照鐵路法第57條第2項，行人跟車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內以及站區，沒有提供公眾通行的地方通行，違者最高可以被裁罰5萬元。

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