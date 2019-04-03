直擊／北車擠爆！清明連假搶回家台鐵剩站票　站長：這天人最多

▲今天傍晚開始出現返鄉潮人潮。（圖／記者邱顯燁攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

清明四天連假即將到來，今（3日）下班後預計是返鄉的第一波高峰，《ETtoday新聞雲》記者直擊台鐵、高鐵及台北轉運站人潮，發現下午4點左右人潮稀稀落落，不過隨著時間漸晚，人潮也跟著越來越多，不少民眾都說「票真的很難買」。台北站站長黃榮華表示，今天人潮約有75萬人，預計4月4日人會最多，建議民眾可以多搭乘區間快車。

台鐵台北站站長黃榮華表示，台鐵從4月3日到4月8日，總共加開252個列次，其中有160個列次是針對花東東部幹線，另外，清明連假期間針對旅客需求，還有加掛390輛次，花東線的新自強號開放站票，每一列車站票都是當天才開始發售，每班有120人次能搭乘。

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至於運量尖峰，黃榮華說4日大約運量約75萬人次，今（3日）的座位幾乎發售完畢，到5日清明節當天，還有少許的旅客會做變動。他建議，西部幹線200公里以內的旅客，可以搭乘區間快車，請民眾多多查閱台鐵官網。

▲台鐵台北站站長黃榮華表示，4日是連假最塞的一天。（圖／記者邱顯燁攝）

客運部分，售票窗口前都是排隊買票的人龍，有要回彰化的民眾表示，提前快一個月前就買車票，那時候買就沒什麼位置了，如果有確定時間的話都會提前買，不然都會沒有票，跟以往的買票經驗比較起來差不多。

還有拖著超大行李箱的旅客表示，自己是要回高雄，台鐵剛開放那天晚上的12點就坐在電腦前面搶票，等到開放時間一到連網頁都進不去，後來便決定不買，今天特別來看高鐵跟客運現場有沒有票。

也有幸運民眾前幾個小時才訂票就搶到。一名從國外回台的旅客分享，自己是要回花蓮，如果一般座位訂不到，就可以改訂比較好訂的自強號圓桌型車票，因為擔心清明連假比較難返鄉，才會今天提早來搭車。還有一名要回嘉義的旅客說，自己昨天晚上才訂票，非常幸運搶到最後一張客運票，笑稱「那個應該是漏網之魚吧，現在不用跟別人擠補位。」

▲台鐵票口貼出今日座位已售完的告示。