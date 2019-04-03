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清明連假首波南下車潮湧現　首日「6處地雷路段」最慘行車時間增5倍

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▲▼ 高速公路,國道,大貨車,貨櫃車,交通錐,工程車,維修。（圖／記者何雨忠攝）

▲清明連假將展開，高公局指出，下午4點起已陸續有車潮湧上國道。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

清明節4天連假將展開，高公局指出，今（3）日下午4點起，首波南下返鄉車潮陸續湧上國道，5點後還會夾雜下班車潮，因此新北、桃園、台中、新竹等都會區路段，雙向都會壅塞，預估8點後車流就會恢復正常。至於連假首日，預估清晨6點半起西部國道就會湧現車潮，估有6處重點壅塞路段，行車時間最慘恐增5倍。

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▲▼高公局蔡明學科長說明清明連假車況。（圖／記者陳家豪攝）

▲高公局科長蔡明哲說明今日車流狀況。（圖／記者陳家豪攝）

高公局運輸管理組科長蔡明哲表示，今日國道雙向車流估為105百萬車公里，首波返鄉車潮4點以後陸續湧現，5點更會夾雜下班車潮，包含新北、桃園 台中 新竹等都會區路段，雙向都會壅塞，車流預估要到8點以後恢復正常；國5部分則是晚上8點開始，車流量才會開始增加。

▲▼高公局清明連假車況監控。（圖／記者陳家豪攝）

▲高公局今日車況監控狀況。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼4/4國道預估車流。（圖／高公局提供）

▲▼4/4北部、中部國道預估車流。（圖／高公局提供）

▲▼4/4國道預估車流。（圖／高公局提供）

清明連假首日，全日車流預估為124百萬車公里，其中以南向車流為主，是平日的1.7倍。高公局指出，預估從清晨5點半開始，西部國道就會湧現車潮，約6點半左右車速就會較低，要到上午7點進入高乘載管制後的1~2小時車流才會逐漸紓解，但到了下午還會有一波非高乘載車輛上路。

▲▼4/4國道預估車流。（圖／高公局提供）

▲清明連假國道收費措施。（圖／高公局提供）

另外，連假首日國道疏運措施，包含夜間0點至5點國道全線暫停收費；上午7點至中午12點，國1內湖－頭份、國3木柵－香山、國5南港系統－坪林各南下入口匝道，將實施高乘載管制；全日將封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口。

清明連假首日4/4（周四）國道易壅塞路段及增加行車時間

國一：上午南向
7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）
9-16 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國三：上午南向
7-12 時三鶯-關西（4倍）
9-12 時烏日-霧峰（4倍）
12-18 時竹南-大甲（3倍）

國五：上午南向
6-16 時南港系統-坪林（5倍）

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關鍵字：清明連假,國道車潮,高公局,塞車,國道塞車

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