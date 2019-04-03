▲清明連假來「富基魚市」消費滿額抽石斑魚、龍蝦。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區富基漁港旁的富基魚產品銷售中心，一直是饕客嚐鮮的好去處。清明連續假期，富基魚市特別舉辦促銷活動來吸引遊客，4月4、5日兒童節連續兩天，若攜帶小朋友來此消費，並進行臉書按讚打卡，立即可免費獲得一套精美文具組。另外，4月6、7日兩天，生鮮水攤區單筆消費滿3000元，即可參加龍蝦及石斑魚的抽獎活動。

農業局表示，除了4月4、5日的兒童節精美文具組（限量100組）贈送外，4月6、7日兩天，富基魚市還舉辦了滿額抽抽樂活動，只要在生鮮水攤區單筆消費滿3000元，並於隔壁餐廳區代客料理，即可參加龍蝦及石斑魚的抽獎活動（龍蝦限量15隻，石斑魚限量100尾），還能吃到免費的龍蝦或石斑魚，想搶好康就趁此時了！

農業局長李玟表示，目前富基魚市正當季的海產，除了有三點蟹、花蟹、花枝外，還有各式各樣的鮮魚，每一種都非常受到遊客喜愛，因此只要每逢週末假日，都會吸引大批人潮來富基購買享用。趁著這次四天連假，如果想吃好吃的海鮮的話，那就更不能錯過了哦！

此外，富基漁港周邊還有步道通往台灣本島極北點的富貴角燈塔，附近也有很多能讓人舒緩身心、大飽眼福的觀光景點，如老梅綠石槽、石門洞、白沙灣、石門婚紗廣場等處，大啖美食後還可沿著北海岸一路暢玩，享受北海岸好風光。