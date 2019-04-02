一年狂抓6287輛車違規！　國道9處交流道「電眼取締王」曝光

▲高公局配合公警局在國道裝設「電眼」抓違規，去年取締跨越槽化線行駛件數最高者為國1林口A南向出口。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

為維護高速公路出口行車安全與秩序，高公局配合公警局於9處重點交流道出口設置高解析度攝影機（電眼），取締出口違規駕駛。根據統計，去年取締跨越槽化線行駛件數最高者為國1林口A南向出口，一共抓到6287輛車，高公局呼籲，用路人行駛高速公路主線及匝道，須遵守相關規定，否則違規就裁罰3千元以上、6千元以下罰款。

根據統計，去年公警局共取締出口違規駕駛19,963件，其中取締跨越槽化線行駛件數最高者為國1林口A南向出口（6,287件）、跨越雙白線行駛件數最高者為國3甲木柵東向出口（96件）及插入正在連貫行駛汽車之中間件數最高者為國3中和南向出口（299件）。

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▲高公局呼籲用路人遵守規則，違反者若被舉發，可裁罰3千元以上、6千元以下罰款。（圖／記者季相儒攝）

另依公警局資料顯示去年未依規定變換車道共計開罰72,979件，其中幾乎半數是變換車道未依規定打方向燈，最常忽略使用方向燈的違規項目，分別是「在加速車道要變換至主線外側車道」、「主線要變換至減速車道」、「匝道內縮減或增設車道」、「外線要變換至開放路肩路段」，違反者依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款「未依規定變換車道」舉發，裁罰3千元以上、6千元以下罰款。

高公局表示，汽車於高速公路行駛，若要變換車道或超越前車時，應依標誌、標線、號誌指示，並不得驟然或任意變換車道、未依規定使用方向燈、未保持安全距離及間隔及駛離主線車道未依序排隊，插入正在連貫駛出主線之汽車中間，以維持行車秩序與安全，並方能保持行車順暢。

高公局呼籲，用路人行駛高速公路主線及匝道，須遵守相關規定，除可讓所有用路人行駛於安全的用路環境，更可以避免被罰。另提醒，清明連假期間國道車流量大，北返時，可利用收假日（4/7）0~10時暫停收費離峰時段避車潮。