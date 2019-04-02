宜蘭出現境外移入登革熱病例　相關接觸者持續健康監視中

▲▼宜蘭出現境外移入登革熱病例，一名患者住院治療中，相關接觸者持續健康監視中。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局3月29日接獲疾病管制署通知，確診1例境外移入登革熱病例，患者居住羅東鎮羅莊里，於3月中旬與親友共同返鄉探親旅遊，回國後出現發燒不舒服症狀曾就醫未被診斷出登革熱，遲至3月28日醫院懷疑並給予登革熱快篩陽性。通報後隔日確診，這名患者目前住院治療中，而相關接觸者，正由衛生局持續健康監視中。

宜蘭衛生局表示，在接獲境外移入登革熱病例通報後，隨即進行患者居住地點環境積水容器檢查與民眾衛生教育，並即刻啟動宜縣登革熱疫情防治小組進行防疫作為，另在羅東鎮鎮長的指揮下擴大半徑100公尺環境化學防治措施及集合社區民眾辦理登革熱防治教育宣導。

同時請民眾持續且落實做好「巡、倒、清、刷」清除孳生源的4步驟，也提醒鄉親家中有水耕之植物，應每週換水及清洗器皿壁面或養魚；室外的盆栽勿放置底盤以避免積水或塞海綿可以吸取多餘的水份。

衛生局說，宜蘭共有32家合約醫療院所可進行登革熱NS1快篩，請民眾切勿延遲就醫，以防範社區疫情發生，相關資訊可至疾管署全球資訊網瀏覽，或撥打免付費防疫專線1922或宜蘭衛生局防疫專線9357011洽詢。