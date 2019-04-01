為清明食安　宜蘭衛生局提供民眾食品簡易DIY篩檢試劑

▲▼為清明食安，宜蘭衛生局提供民眾食品簡易過氧化氫、皂黃、二甲基黃及二乙基黃等3種DIY篩檢試劑。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

清明節即將到來，為方便民眾可在家DIY檢查所購買食品之安全性，即日起，宜蘭衛生局及各衛生所服務台，均有免費提供3種「食品簡易DIY篩檢試劑」供縣民索取善加利用，每人限領1份，發完為止。

宜蘭衛生局表示，過氧化氫檢查試劑可用於檢查麵條、麵腸、丸類、豆干、豆皮及豆製品等；皂黃檢查試劑可用於檢查色澤鮮黃之鹹魚、醃黃蘿蔔及黃豆干等產品；二甲基黃及二乙基黃檢查試劑可用於豆皮、豆干、黃蘿蔔、糖果、蜜餞、咖哩粉等呈色為黃色至橙黃色之加工食品。

衛生局指出，過氧化氫可使用於食品（麵粉及其製品除外）作為殺菌用，但在最終產品中不得殘留，如果業者超量使用，將造成急性腸胃炎，包括噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉等不適症狀。

至於皂黃及二甲基黃、二乙基黃為工業用色素，為非公告准用之食用色素，依規定不得使用於食品，食用可能會傷及肝臟細胞，甚至引發肝癌。

衛生局局長徐迺維說，即日起免費提供500份「食品簡易DIY篩檢試劑」，領取後請依照試劑使用說明指示操作及妥善保管，將試劑放置於安全位置，以避免幼童及長者誤用，倘若篩檢出疑似「有」不合格食品，請逕向衛生局食品藥物管理科提供購買來源資訊，經該局派員稽查及抽驗結果進一步確認違規事項，將依食品安全衛生管理法相關法令規定進行裁處。

民眾如有任何食品衛生相關疑問，請撥打宜蘭衛生局食品藥物管理科服務專線：03─9332779洽詢，或撥打全國食品安全專線「1919」一通就GO。