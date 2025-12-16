拍片教假結婚拿美國國籍「回台還能爽用健保」挨轟！女網紅回應了

▲影片遭到炎上。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

擁有美國、台灣雙重國籍的網紅「美麗K媽」，近日發布一支影片，教大家如何透過「假結婚」取得美國國籍，甚至直言自己回台灣是為了「享受健保福利」，遭到網友炎上。事後「美麗K媽」緊急將影片刪除，也PO文回應，「在表達與觀感上不夠妥當」，之後會更加謹慎。

「美麗K媽」貼出一段影片，在美國出生，因此擁有美國護照；被問到如何成為美國公民，她直言「假結婚就可以」，只要與對象同居兩年，就有機會取得美國公民身分。被問到為何有綠卡還要回台灣時，她則回「台灣健保超好用」，承認是貪圖台灣的健保醫療福利，甚至大喊「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」

影片曝光後，引起許多網友不滿，「假結婚本來就是違法的，還敢拍片公開教學？」事後，「美麗K媽」緊急刪除影片，但仍止不住網友們的砲火，「刪文裝沒事？」

對此，「美麗K媽」PO文「關於那支影片，收到不少回饋後我自己也重新看了一次，確實在表達與觀感上不夠妥當，因此已先行刪除。之後在內容製作上會再更謹慎，避免造成不必要的誤解。謝謝大家的提醒與關心。」

▼美麗K媽回應了。（圖／翻攝自美麗K媽Threads）

