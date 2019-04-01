李昭元縱走中央山脈失蹤滿1年　山友們追憶這位「爬山達人」

▲▼破登頂宜蘭礁溪聖母山莊4000次的「爬山達人」李昭元（上圖右3），獨自縱走中央山脈，2018年4月1日在台東向陽山區失去音訊，在2019年的4月1日愚人節，山友們在臉書追憶李昭元。（圖／擷取自李昭元臉書，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

破登頂宜蘭礁溪聖母山莊4000次的宜蘭中山國小退休老師李昭元，2018年獨自1人縱走中央山脈，從高雄入山往北走，要在宜蘭下山，當年4月1日卻在台東失聯，李昭元好友許義雄曾急PO網「懸賞50萬元尋人」，但遺憾的是，1年來沒有好消息，1日愚人節有山友在臉書po出與李昭元出遊照來追憶。

有「爬山達人」之譽的61歲李昭元，愛上聖母山莊登頂時的世外桃源美景，一般從礁溪鄉五峰旗到聖母山莊全程約5.63公里，前4公里是產業道路，接著從通天橋到聖母山莊1.63公里，坡度很陡，平常人來回到2至3小時，李昭元1小時可以來回。

▲▼獨自縱走中央山脈，2018年4月1日在台東向陽山區失去音訊的「爬山達人」李昭元。（圖／擷取自李昭元臉書，下同）

2015年10月9前日，他聖母山莊登領達4000次紀錄，隔天300多名山友齊歡慶，李昭元被標上「爬山達人」封號，19年內來登頂聖母山莊達4819次，無人能及。

李昭元因「年輕夢想非常遙遠，但我卻想去實現它。」決定展開中央山脈縱走，一路上充滿危險，2018年3月22日在臉書預告，打算用50天從高雄甲仙到梅山的南橫公路，由南一段接南二段，跳過最危險的南三段，在東埔補給再走能高安東軍（北三段），經南華山、奇萊主峰下山，最後下到合歡山補給，再由大禹嶺走北二段接北一段回到宜蘭，希望天主聖母保佑，助他平安歸來。

李昭元帶著衛星電話獨自縱走中央山脈，山友一路關心保持連絡，但2018年4月1日走到台東向陽山區後竟失去訊息，等候補給的山友也等不到人，驚覺事態嚴重。當時好友許義雄急著上網PO文尋人，懸賞50萬元找到人、懸賞20萬元找屍體，消息傳開來，山友紛紛在李昭元的臉書祈禱，還有人要他「別藏了」，這愚人節遊戲並不好玩。

李昭元失去音訊，高市消防局搜救大隊入山搜救，在台20線南橫公路150k+500附近崩山處，遇到大瀑布無法繼續下降，使用空拍機拍攝搜尋亦無所獲；不過當時根據附近施工的工人說，當風從山谷往上吹時，崩山處會聞到淡淡的屍臭味，不排除是案發現場。

警消遍尋不著李昭元，但家屬不放棄。許義雄說，2018年9月到12月間繼續顧請登山高手再前往搜尋三次，仍找不到遺骸。面對2019年的4月1日愚人節，山友追憶李昭元，也讓李親友格外感嘆。