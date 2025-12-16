　
高雄某飯店疑爆集體食物中毒！11人上吐下瀉　1人住院一周

▲▼高雄一家飯店疑似爆發集體食物中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄一家飯店疑似爆發集體食物中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一家社團團體6日中午前往某飯店用餐，其中一人7日出現上吐下瀉症狀，9日前往就醫、11日被醫院通報食物中毒，至今仍住院觀察。衛生局介入調查後，發現該團體在8日另有1人就醫、9人出現腸胃不適但自行服藥後未就醫，總計11人出現不適症狀，不過該飯店經過稽查符合衛生良好準則，目前採集個案與5名廚工檢體送驗，釐清食物中毒是否與飯店有關聯。

民眾控訴，高齡85歲的父親在6日前往高雄一家飯店聚餐，事後有11個人發生輕重不等的上吐下瀉症狀，從8日至今在醫院躺了一星期，原本健康活躍的父親目前正和併發症狀奮鬥。

衛生局對此表示，11日接獲醫院通報，有一名民眾疑似食品中毒，衛生局隨即進行案件疫調，並前往飯店餐廳調查。經查，該團體計30人在6日中午前往用餐，個案於7日發生腹痛、嘔吐及腹瀉等腸胃不適情形，9日前往醫院就醫。個案家屬事後得知，個案曾參與團體聚餐，11日透過院方通報食品中毒。

▲▼高雄一家飯店疑似爆發集體食物中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局前往稽查，業者符合衛生良好準則。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局進行疫調時，詢問該團體幹部，6日成員出席餐敘後，會後身體狀況是否有不適，經統計，除了個案上吐下瀉就醫被通報外，另有1人腹痛、嘔吐、腹瀉就醫；還有9人也是在8日陸續出現腸胃不適症狀，但均自行服藥後，症狀隨即緩解。

衛生局轉向餐廳調查，經查6日供餐770人，業者表示，近期只接獲該陳情人反映有食用後不適情形，現場稽查顯示，餐廳已完成食品業者登錄及投保產品責任險，且依「食品良好衛生規範準則」查察，餐廳作業場所衛生符合食品良好衛生規範準則。

衛生局表示，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，後續視檢驗結果進一步釐清確認，依相關法規辦理。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

