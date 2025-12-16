基隆警擴大臨檢強力取締毒駕　拒測唾液快篩重罰18萬吊銷駕照

▲毒駕嚴查不分日夜！基隆擴大臨檢、拒測重罰18萬。基隆市警察局長林信雄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市近期發生毒駕造成重大傷亡案件，市長謝國樑高度重視，昨（15日）即召集衛生局、消防局及警察局進行跨局處研商，全面檢視毒駕防制作為，並指示警察局持續加強攔檢盤查、提高執法密度，同時規劃導入防撞防護設備，確保第一線同仁執勤安全。今（16日）市府召開記者會，重申對於重大毒駕案件與毒駕累犯，警察局將建請檢察官聲請羈押，以最嚴格標準處理，展現市府零容忍立場。

謝國樑表示，毒駕行為對市民生命安全構成直接威脅，市府絕不容許任何僥倖空間，已責成警察局即刻啟動擴大臨檢勤務，針對重要路口、高風險時段與高風險處所，主動實施攔檢盤查，加強執行毒品唾液快篩；對於「拒測」者，將依規定重罰18萬元並吊銷駕照。透過高強度執法提升嚇阻效果，力求在第一時間發現並制止毒駕行為，避免憾事再次發生。

▲基隆市衛生局長張賢政。

警察局長林信雄指出，毒品施用屬於高度隱蔽的「無被害人犯罪」，若非警方主動查緝，往往難以及時浮現，對社會安全造成長期風險。基隆市警察局未來將不分日夜，持續於各重要路口加強取締毒駕，透過主動出擊方式，找出潛在高風險駕駛人，全面提升交通與治安安全。

林信雄進一步說明，針對重大毒駕案件及毒駕累犯，警察局將主動建請檢察官聲請羈押，並已於今（16日）召開的檢警聯席會議中，正式提案「毒駕累犯建請羈押」，與檢方共同研議後續精進執法與防制作為。對於毒駕累犯致人傷亡案件，也將研議是否符合刑法「原因自由之行為」構成要件，並以不確定殺人之犯罪故意論處更重刑責的可能性，進一步強化法律嚇阻力。

謝國樑最後強調，市府除強化執法，也同步重視員警執勤安全，已指示警察局規劃採購L型車輛攔阻系統及反恐級雞爪釘等防護裝備，降低車輛規避檢查或蓄意衝撞的風險。市府將持續以市民生命安全為最高原則，結合強力執法與預防性措施，全力打擊毒駕行為，守護基隆交通與治安安全。