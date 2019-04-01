宜縣府送全國兒童節禮物　兒童清明連假免費遊綠博

▲▼宜蘭縣長林姿妙為慶祝兒童節，1日出席兒童節活動時，宣布清明4天連假，12歲以下兒童免費遊綠博。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙在愚人節大方送全國兒童節禮物！林姿妙1日出席兒童節活動時宣布，4日至7日，的清明假期，招待12歲以下兒童免費遊綠博，這是希望讓全台爸爸、媽媽在連假期間帶著家人遊綠博，享歡樂。

為期44天在3月30日，於在宜蘭冬山河生態綠舟登場的宜蘭綠色博覽會，門票成人為100元；12歲至7歲享兒童優待票80元優惠、7歲以下則可以免費入園。

▲▼清明4天連假，12歲以下兒童免費遊綠博。（圖／記者游芳男攝，下同）

而為迎接兒童節，宜蘭縣長林姿妙送給全國兒童節禮物，她1日出席兒童節活動時宣布，4日至7日4天清明假期，招待12歲以下兒童免費遊綠博。

2019年綠博以「綠．遊」為主題，園區分為「農業實驗學校區」與「生態綠舟區」兩大區塊，共有「農遊驛站」、「好食光雜貨店」、「農業實驗學校」、「海洋小學」、「稻此一游」等10處特色展館，主軸環扣綠色生活、環保節能、低碳飲食等概念。

宜縣府指出，除兒童節優惠外，綠博鼓勵低碳旅遊，外縣市民眾如果搭乘大眾運輸到宜蘭，憑當天車票票根，即可免費入園；宜蘭縣民部分，則規劃鄉鎮週，每週特定鄉鎮民眾可免費入園。