台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部示警：勿輕信免費旅遊

除了國人赴東南亞被詐騙，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧今（16日）指出，國人誤信「暗黑打工」，赴日涉詐欺被捕案也大幅增加，去年僅5位，但今年已爆炸性增加到50位，可能是誤信免費招待日本旅遊、打工等網路訊息，呼籲國人尊重日本當地法規，不要貪圖一時報酬，深陷牢獄之災。

外交部今（16日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持；並由台灣日本關係協會副秘書長林郁慧進行業務簡報。

林郁慧提醒，從今年初起，我國駐日館處頻繁接獲日方通知，國人在日本涉嫌詐欺被捕的案件，有國人誤信所謂「暗黑打工」（闇バイト，Yami Baito），稱可以免費招待日本旅遊、打工等網路訊息，導致部分國人在不知情狀況下觸犯當地法律。此外，的確也有部分國人是知情而犯。

林郁慧也坦言，今年有大幅增加狀況，2023年時只有4位，2024年有5位，但今年截至目前，已達50位，可說是爆炸性增加；當日本警方通知駐日館處時，駐館會提供國人相關協助和探視，包括是否需要通知在台灣的家人等。

至於是什麼原因導致今年人數大幅增加？林郁慧說明，現在國人對到東南亞警覺性較強，但網路上可能有說免費到日本旅遊、打工等，導致數據增加。

林郁慧表示，會持續關注相關情形，也呼籲國人尊重日本當地法規，不要貪圖一時報酬，深陷牢獄之災。