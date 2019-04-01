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2019宜蘭綠色博覽會門票　環保集點可免費兌換

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▲▼2019宜蘭綠色博覽會3月30日熱鬧登場，而環保集點也可免費門票。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼2019宜蘭綠色博覽會3月30日熱鬧登場，而環保集點也可免費門票。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭綠色博覽會於3月30日起，在宜蘭生態綠舟、冬山火車站周邊盛大登場，延續2018年的合作好評，2019年環保集點與綠博決定攜手續攤囉！凡環保集點會員，皆可於活動期間以環保綠點5千點免費兌換綠博全票或優待票乙張，或折抵100元多次入園券費用（請詳見「環保集點─電子優惠券專區」）。

▲▼宜蘭大型春季盛宴─2019宜蘭綠色博覽會，30日盛大開幕，湧入大批遊客「綠．遊」。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜縣府表示，2019綠博以「綠遊」為主題，活動佈展討論了生活、生態與生產等三生共構的議題及環境的保護，讓來到宜蘭參加博覽會的民眾能更體驗宜蘭在地的農業、休閒農業最濃縮的精華，並且持續行銷蘭陽平原上人們的永續生活態度與兼顧這片土地的維護及資源永續利用的願景。

此外，綠博活動期間，環保集點會員至園區內的綠遊時光機展館參觀，以環保集點APP掃描活動專屬QR碼，可獲得獎勵綠點喔，歡迎大家前往現場領取！

2019綠博持續推動減塑，園區內販售商家不提供一次性餐具、園區外販售商家不主動提供塑膠袋不使用塑膠類製品，2019年更邀請附近的冬山老街11間店家響應「綠商店」計畫，自備餐具及環保袋至「綠商店」消費，即可享專屬優惠。

▲▼2019宜蘭綠色博覽會3月30日熱鬧登場，而環保集點也可免費門票。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭大型春季盛宴─2019宜蘭綠色博覽會，30日盛大開幕，湧入大批遊客「綠．遊」。（圖／記者游芳男攝，下同）

為鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具，憑火車或是國道4大客運的車票票根都可享免費入園優惠，使用電子票券（如悠遊卡、一卡通等）搭乘大眾交通工具前來宜蘭的民眾，可以向乘車站點索取証明，除了可憑票根免費入園，還能獲得環保集點的大眾運輸集點。歡迎民眾一同享受環保輕旅行的樂趣，體驗更多宜蘭的人文風情。

環保集點會員註冊：
【Google Play】https://goo.gl/T7rQT4
【App Store】https://goo.gl/GbMwIl
環保集點官網：https://www.greenpoint.org.tw/GPHome/

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關鍵字：環保集點,宜蘭,綠博,門票免費

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