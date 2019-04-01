社區學校合作彩繪林思容壁畫　普悠瑪罹難老師畫作回春

▲八年前透過林思容老師的設計，融入郵政風格和社區特色，完成了一幅美麗的畫作。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去年因普悠瑪出軌翻覆意外罹難的花蓮社區大學美術老師林思容，其作品在花蓮市民運社區的街巷處處可見，日前透過民運里長林美靜之託，美崙國中四名學生在校方支持下將林思容位於9支郵局旁的作品重新彩繪，恢復昔日燦爛光芒。



這座彩繪牆是在八年前，民運社區與郵局合作，將原本雜亂的空間整理乾淨，為讓牆面賦予色彩，透過林思容老師的設計，融入郵政風格和社區特色，成就了一幅美麗的畫作。林美靜里長說，在民運社區處處可以看到思容老師的作品，老師將她的一生投入在畫畫的興趣，並將這份興趣和社區分享，尤其指導民運福氣站長者畫畫時，更讓老人家從繽紛色彩裡找到歡笑。

▲▼美崙國中和社區居民自發性合作，將林思容老師畫作重新彩繪。





林美靜里長眼泛淚光敘說當年種種，林思容老師的二姊林翠雲女士也來到現場，不住的哽咽表示感謝，她說，看到孩子們把畫作重新彩繪上色，她深信妹妹在天之靈也會感到欣慰的。



魏嘉賢市長肯定美崙國中與社區的表現，1日一早公開表揚四名學生並感謝校方及社區的攜手合作。他表示，思容老師生前對社區的貢獻是無法以文字或言語來形容的。讓學生參與，不僅了解藝術創作的過程，也學習到許多與社區鏈結的事項。

▲重新彩繪延續林思容老師的精神。



「這是個美麗的故事」，美崙國中校長孫台育感謝林美靜里長對社區的熱血與熱愛，也感念思容老師對社區散播歡樂與美感教育。她說，崙中的孩子參與重新粉刷作品的行動，不僅讓孩子們沉浸在思容老師的美感教育裡，也讓孩子們遇見自己，更讓有溫度的社區溫暖包覆著每一個人。



有九年二班的慕祈說，原本以為這只是一般的社區活動，但來到現場，聽了里長分享思容老師對社區的貢獻及互動，原來這當中還有這麼多的感人故事。而在彩繪補色的過程裡，學生們也面臨有些色劑無法調配的困難，慕祈表示，幸好對整體的畫作影響並不大，有幸參與這麼有意義的活動，她覺得在學習生涯裡會讓自己更有所成長。