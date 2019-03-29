　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

催繳作業！家長護兒「開心就好」重砲教訓　結局更扯...班導心死了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

作業,功課,學生,學習。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

現在恐龍家長的亂象，讓許多老師難以招架。一名班導之前向學生催繳作業，沒想到有母親反過來教訓她，直言孩子的發展程度，不是讓她用個人標準來認同的，甚至吐槽「妳沒小孩妳當然不懂。」對於家長的態度，老師十分無奈，結果看到學生事後補交的作業，更是心灰意冷，不禁怒道「我不會再管了。」

這名老師在「爆怨公社」發文大吐苦水，自嘲「都是我的錯，上一次已經告訴自己不要管了，但我真的忍不住還是在聯絡簿上催繳，一周只寫一次，我一周催一次沒寫的寒假作業，在家長眼中完全錯了......。」

請繼續往下閱讀...

「我希望妳要理解小孩的心態！」一名母親傳Line不客氣地說，她表示，孩子已經寫好前兩篇了，只是想全部寫完再一併交出，「他有寫就好，不要再告訴他不行，說真的『我的煩惱』他硬寫出來的，因為從小到大，我們給孩子的觀念是開心就好，有孩子是玩出成就的，也有壞出成就的。

▲催繳作業！家長護兒「開心就好」回一串教訓　結局更扯...班導心死了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲家長堅信，「小孩是有玩出成就，也有壞出成就的」。（圖／翻攝自爆怨公社）

老師看完訊息，也忍不住回「我希望妳要理解老師的心態，我的工作是老師，老師的工作除了催繳未交作業之外，作業合格度也是該注意的，不是隨便的作業都可以收，如果我認真完成我自己的工作，而造成妳的不適，我也無話可說，因為我從大學接受到師範教育觀念，就是要認真。」

沒想到，家長聞言再度反擊，教訓道「很多時候在什麼情況下，都要因應當下去調整心態，咄咄逼人不是叫認真，這是在懷疑別人對妳的承諾！每一個孩子成長的發展程度，不是讓妳用妳個人的標準來認同......，以後妳有小孩的時候，妳就能感同身受了，妳沒小孩妳當然不懂家長的難處在哪。」

眼看對方完全不覺得孩子有錯，反而認為是她的問題，這讓老師傻眼又無力；更氣的是，學生剛剛交出的作業，很多段內容都是從網路上抄來的，忍不住苦笑說，「我知道我不該管了。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼老師甚至被吐槽，所謂的「認真」其實是咄咄逼人。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲催繳作業！家長護兒「開心就好」回一串教訓　結局更扯...班導心死了。（圖／翻攝自爆怨公社）

ET快訊
「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐
周杰倫看到阿信求救文了！傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說
韓國瑜「主動要求」2警抱大腿高舉他！怕人太多粉絲看不見

關鍵字：作業,恐龍家長,老師,班導,老師,教訓,學習,爆怨公社,功課

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／章魚燒塞「整隻小章魚」！頭腳炸出超飽滿　過來人卻狂勸退

洗衣機吃襪子是真的！她拆開驚見「襪子山」傻眼…網全嚇傻

影／幼時被遺棄！39歲暖男11年「噴光積蓄」養400孩子　嫩妹感動倒追

影／章魚燒塞「整隻小章魚」！頭腳炸出超飽滿　過來人卻狂勸退

好市多收納神物！免螺絲組裝、負重達2000kg　網推爆：我家有3組

藍筆隨便一畫！媽秒看出兒子「從醫潛力」　網另闢出路：有可能是道士啊

影／得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！他神用15秒震天喇叭聲逼退　網嗨：超療癒

台灣女孩遠嫁義大利…新郎獻唱「神曲」《島嶼天光》　全場都哭了

妹子揪夜唱！甜笑「假裝我男友」就請吃飯　古意男2句擊落...單身力神猛

宴客強碰小姑段考…婆婆要改期　新人怨「我是跟她結婚嗎」引論戰

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

妹子揪夜唱！甜笑「假裝我男友」就請吃飯　古意男2句擊落...單身力神猛

宴客強碰小姑段考…婆婆要改期　新人怨「我是跟她結婚嗎」引論戰

女友必看！　網揭男生聚會到底在幹嘛？

「區間測速」來了！台61鹿港─伸港段抓超速　年底前上路

台中票選百大婚紗攝影景點　網友一致推薦：高美溼地

「我們挺辣的！」學生串聯挺小英連任：她有能力帶領台灣繼續拚

千人見證的「實力單身」！裸背妹丟直球「當一下假男友」被秒拒　網笑：這逆天了

催繳作業！家長護兒「開心就好」重砲教訓　結局更扯...班導心死了

影／老夫妻重回天母公園浪漫合照！「黑白→彩色」情牽52年

批教育部漠視公投　幸福盟：「同志教育」根本是換湯不換藥

遭同學質疑！霸氣鸚鵡妹送哥哥到教室　媽笑：很好比康有放大

設高門檻！兩岸政治協商將比照修憲　國民黨：拚選舉

妹子揪夜唱！甜笑「假裝我男友」就請吃飯　古意男2句擊落...單身力神猛

聞天祥、唐綺陽降臨「金馬奇幻選片指南」　ETtoday獨家直播！

夢幻美人魚航行大海　16億打造探索夢號中午登台從基隆首航

莊佳佳泣訴跆協行政疏失　跆協指前朝交接問題

華為nova 4e台灣大獨賣　搭指定專案再送訂房折價券

爸睡前見「滿版汪汪床鋪」大傻眼　網虧：底下那是買給自己的？

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鍾驚喊：都看到了

陳佩琪告輸三立不再上訴　柯文哲：上一庭8萬蠻貴的

生活熱門新聞

即／忠明高中爆群聚感染！112..

睽違12年！台北直飛塞班島6月..

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友..

變天掉5℃！2波雨勢北台濕冷3..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

好市多收納神物！網推爆：我家有..

周五起全台有雨3天探14度　清..

熱夏變濕冷冬！北台一夜高溫降7..

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離..

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像..

館長：你崇拜的運動明星都在用藥

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

更多熱門

相關新聞

從小被看不起…他秀6位數薪資單證明價值

一位從小被爸媽看不起的網友，在臉書發文秀出22萬的獎金入帳圖，表示從小到大爸媽都很看不起我「覺得我沒出息不如哥哥」，想用這張照片來證明自己人生價值。

20元最屌肉燥飯！網笑：吃剩的？

5歲女兒「公公辮」釣出大票妹子

她怨買到「巧克力爆漿吐司」　網羨慕求店址

加好友約面試！她一查「是住家」超毛

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃藥墮胎

球鞋吊牌沒拆　小賈斯汀被警察攔

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面