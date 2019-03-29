催繳作業！家長護兒「開心就好」重砲教訓　結局更扯...班導心死了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

現在恐龍家長的亂象，讓許多老師難以招架。一名班導之前向學生催繳作業，沒想到有母親反過來教訓她，直言孩子的發展程度，不是讓她用個人標準來認同的，甚至吐槽「妳沒小孩妳當然不懂。」對於家長的態度，老師十分無奈，結果看到學生事後補交的作業，更是心灰意冷，不禁怒道「我不會再管了。」

這名老師在「爆怨公社」發文大吐苦水，自嘲「都是我的錯，上一次已經告訴自己不要管了，但我真的忍不住還是在聯絡簿上催繳，一周只寫一次，我一周催一次沒寫的寒假作業，在家長眼中完全錯了......。」

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「我希望妳要理解小孩的心態！」一名母親傳Line不客氣地說，她表示，孩子已經寫好前兩篇了，只是想全部寫完再一併交出，「他有寫就好，不要再告訴他不行，說真的『我的煩惱』他硬寫出來的，因為從小到大，我們給孩子的觀念是開心就好，有孩子是玩出成就的，也有壞出成就的。」

▲家長堅信，「小孩是有玩出成就，也有壞出成就的」。（圖／翻攝自爆怨公社）

老師看完訊息，也忍不住回「我希望妳要理解老師的心態，我的工作是老師，老師的工作除了催繳未交作業之外，作業合格度也是該注意的，不是隨便的作業都可以收，如果我認真完成我自己的工作，而造成妳的不適，我也無話可說，因為我從大學接受到師範教育觀念，就是要認真。」

沒想到，家長聞言再度反擊，教訓道「很多時候在什麼情況下，都要因應當下去調整心態，咄咄逼人不是叫認真，這是在懷疑別人對妳的承諾！每一個孩子成長的發展程度，不是讓妳用妳個人的標準來認同......，以後妳有小孩的時候，妳就能感同身受了，妳沒小孩妳當然不懂家長的難處在哪。」

眼看對方完全不覺得孩子有錯，反而認為是她的問題，這讓老師傻眼又無力；更氣的是，學生剛剛交出的作業，很多段內容都是從網路上抄來的，忍不住苦笑說，「我知道我不該管了。」

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▼老師甚至被吐槽，所謂的「認真」其實是咄咄逼人。（圖／翻攝自爆怨公社）