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敦煌石窟一級畫師黃河　只在東森購物獨家授權3幅畫作

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敦煌石窟一級畫師黃河大師首度跨界與東森購物合作（圖／東森購物提供）

▲敦煌石窟一級畫師黃河首度跨界與東森購物合作，並獨家授權3幅畫作讓行家會員收藏。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

敦煌石窟一級畫師黃河曾在台舉辦過個人畫展，這次再度來台交流，首度跨界與東森購物合作，除透過《ETtoday新聞雲》及東森購物粉絲團直播分享敦煌藝術，並在現場小露一手揮毫作畫，更獨家授權《敦煌莫高窟112窟反彈琵琶畫》、《敦煌飛天奏舞畫》以及《最美觀音圖》3幅絕美畫作，讓有興趣的行家能夠收藏擁有。

黃河自16歲開始習畫，迄今30餘年，現為中國美術家協會甘肅分會會員，甘肅省國畫家協會會員，敦煌畫院首席一級畫師。1980年，黃河首次抵達敦煌，當時站在敦煌巨大的壁畫前，內心體悟到佛像的莊嚴慈悲而深深感動，但望著逐漸剝落的壁畫，日後恐再不見如此的恆美歷史蹤跡，因此讓他開始有了創作的源頭。

敦煌石窟一級畫師黃河大師首度跨界與東森購物合作（圖／東森購物提供）

▲黃河畢業于西安美術學院，自16歲開始習畫，迄今30餘年。

在多次深入西北戈壁大漠生活和創作寫生，感受當地自然風貌及風俗民情，再加上深受敦煌藝術的吸引，以及長期堅持對壁畫的臨摹和創作研究，黃河已然形成了自己獨特的藝術風格，既保留了敦煌壁畫原有的時代特徵，又體現了畫家在創作的新意，使得個人創作在當代成為了不可多得的藝術珍品。

黃河的繪畫風格承襲唐代，大致可歸納為淨土變相、經變故事畫，佛、菩薩等像。而創作中最著名的一幅《敦煌莫高窟112窟反彈琵琶畫》，其源自莫高窟中唐112窟南壁，為記錄敦煌藝術中最優美的舞姿造型，是敦煌壁畫《無量壽經變》的局部，也是琵琶演奏中的一個高難度動作的最佳紀錄。

敦煌石窟一級畫師黃河大師首度跨界與東森購物合作（圖／東森購物提供）

▲黃河的創作獨樹一格，無人可以比擬，是目前敦煌畫師中最具潛力的一級畫師。

另一幅《敦煌飛天奏舞畫》，敦煌飛天是敦煌藝術的標誌，歷經十個朝代，歷時千餘年，黃河所繪的飛天圖像源自隋代興建的莫高窟390窟，畫作筆法精細，線條流暢，用色和諧，姿態自然，他在畫作中注入強大的生命力。

《最美觀音圖》則是敦煌莫高窟第57窟北壁中央說法圖，此圖人物眾多、設色富麗，人物造型優美含情，肌膚以淡朱色暈染，展示由隋代的「細密精緻而臻麗」之風向，盛唐富美而燦爛的新風格轉進。此樽尊觀音形象體態婀娜、肌膚光澤細膩，長目細眉、文麗典雅，為唐代菩薩的冠代佳作，體現出唐仕女姿態雍容高貴的美感，故此樽觀音畫像被後世傳譽為「美人像」、「東方維納斯」，此窟也因此獲稱為「美人窟」。

黃河是目前極少數能夠直接進入莫高窟內作畫的敦煌派畫家，也由於數十餘年於石窟內的直視作畫，他的作畫結構合理，筆畫細膩精緻，畫面柔和靜謐，畫風飄逸優雅，對於畫面臉部的刻畫更是令人動容。此外，他對於壁畫質感的塑造繪製更是獨樹一格，是目前敦煌畫師中最具潛力的一級畫師。

黃河不僅曾於1999年在台中市舉辦畫展，他的作品更多次參加國內外展覽、獲獎及發表，數百幅作品被美國、日本、台灣及東南亞十幾個國家的文化機構收藏，其中，敦煌壁畫代表57窟菩薩和45窟菩薩，就曾代表敦煌市政府贈送日本政府收藏。

此次東森團隊親自前往敦煌，除邀請黃河來台拍攝宣傳影片，並參觀東森集團進行文化交流體驗之旅，他也獨家授權東森購物3幅畫作，包括《敦煌莫高窟112窟反彈琵琶畫》、《敦煌飛天奏舞畫》、《最美觀音圖（敦煌飛天奏舞畫）》，皆為傳世珍稀之作，讓東森購物行家會員有機會收藏他的藝術品。

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