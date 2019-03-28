春遊有洋蔥！　學生彩繪地震碎石明信片　邀100名人訪花蓮

▲搶攻春遊商機，花蓮縣政府公布第一波宣傳影片─來自花蓮的邀約。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

為感謝各界對花蓮震災的協助和關心，並爭取春遊國旅客源，花蓮縣政府27日公布第一波宣傳影片─來自花蓮的邀約，利用去年0206被地震震碎的大理石碎片，請縣內小朋友發揮創意彩繪製作成獨一無二明信片，邀請關心並協助花蓮重建的好朋友到花蓮體驗好山好水，見證更加美麗的花蓮。

影片於27日上傳Youtube（網址: https://www.youtube.com/watch?v=jTC4I0HYp6E&feature=youtu.be），初期希望邀約100位名人前來花蓮，對象主要以小朋友指定的如影片中的張惠妹；以及跟花蓮有相關的名人，如花蓮子弟：知名歌手蕭敬騰和小豬返鄉旅遊；還有具影響力的名人們，不過邀請沒有強制性，只是希望大家能夠以實際行動回應小朋友的熱情邀約並親臨花蓮體驗好山好水。

花蓮縣長徐榛蔚表示，去年花蓮0206震災後，台積電、台塑集團及裕隆集團等國內各大企業紛以實際行動溫暖花蓮，在花蓮積極重建時刻安排員工萬人來花蓮，重建花蓮的旅遊信心，並將關懷遍送至花蓮各大產業，用觀光點亮花蓮，為災後的花蓮注入一股暖流，並團結縣民快速重家園。為感謝關心並協助花蓮重的全國鄉親好朋友，縣內的小朋友特別用震碎的石材碎片製作特別的明信片，初期目標希望邀請100位名人造訪花蓮，共同見證更加美麗的花蓮，期盼帶動春遊花蓮的熱潮，促進觀光產業發展。

觀光處長唐玉書指出，除【來自花蓮的邀約】影片外，縣府也端出牛肉，特推「春遊洄瀾3重送」實質優惠吸客:第一重~贈送【花蓮好Q】(網址: https://howQ.hl.gov.tw)「Q粉」500點「Q幣」(1點等同1元)；第二重~於4至6月到400多家特約商家「Q店」以多元支付消費，即可累積「Q幣」；第三重~凡4到6月使用春遊補助入住花蓮合法旅宿業的民眾，於「天天遊花蓮 週週抽總套」活動頁面（https://hualien-breathing.com/）完成報名手續，即有機會抽中總統套房，以上活動詳情請參閱活動網站。

除爭取國旅，花蓮縣政府也預計於4月1至3日帶領30位業者分赴香港、澳門舉辦B2B推介會、並於4月中下旬前往韓國拜會產官，以及參與宜蘭縣政府舉辦的上海推介會，積極爭取海外觀光商機。