2018年網路犯罪結構年輕化　24歲到39歲佔5成3

▲警政署公布年度網路犯罪統計資料，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

根據警政署統計網和年報資料顯示，2018年全國網路犯罪案件數雖超過1萬件，但案件發生數量較前年降低，且破案率比前年增加，警政署統計資料顯示，網路犯罪大宗以網路詐欺案最多，且犯嫌和被害人有年輕化趨勢，值得注意的趨勢是：網路詐欺犯罪犯嫌有年輕化、和集中男性犯案的現象。

警政署統計，近6年網路犯罪崛起高峰，肇因於包含通訊軟體LINE和臉書社群軟體崛起，導致發生案件數高升到1萬8千多件，之後逐年穩定都在1萬2千多件到1萬5千多件之間，警方查緝網路犯罪破獲率則維持穩定上升。網路犯罪以網路賣賣、購物等詐騙為最大宗，其他包含妨害名譽、侵權商品及妨害電腦使用等罪行也很常見。

根據警政署統計資料，2018年網路犯罪發生1萬3714件，其中最多仍以網路詐欺為主，共有4093件，佔網路犯罪類的29.85%，妨害名譽、妨害信用類案件則有2582件，達18.83%，網路賣家侵權販賣仿冒品、或者剽竊圖文的則有1999件，但總體犯罪率和2017年全年相比下降1283件。

而2018年整體網路犯罪破獲1萬963件，相較17年減少891件，但其中妨害名譽、信用案類破獲增加276件，整體破獲率拉升到79.94%，警方解釋網路犯罪案類最難突破的就是妨害電腦使用，包含帳密、企業文件、個人資料遭竊因多為境外犯案，外加歹徒駭客多使用跳板IP難以追查，該案類破案率只有27%。

網路犯罪嫌疑人全年度共有1萬2511人，其中男性有8999人占71.93%，若以年齡來區分，從24歲到39歲犯案人數就高達6692人，占總體犯罪人數的53%左右，警方分析網路犯罪因為牽涉到電腦使用的嫻熟程度，犯罪嫌疑人有逐漸年輕化的趨勢。

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