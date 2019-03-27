靈泉寺方丈驚爆與女尼共宿！　方丈聲明：不忍女信眾太擠！

記者張君豪／基隆報導

對於今天有媒體踢爆基隆市佛門曹洞宗名剎、月眉山「靈隱禪寺」爆發老方丈晴虛禪師與女尼赴日共宿一房違反佛門出家戒律，並遭寺方緊急撤下方丈一職。對此27日今天晴虛法師及徒眾委任律師黃心賢對外表示，報載跟事實並不一樣：晴虛法師原本是率領真圓等2名女尼及其他2名女性居士共5人共赴日本京都5天4夜，拜會2名京都佛教大學的老教授兼談佛法。

▲基隆月眉山靈泉寺爆發老方丈和女尼師同宿犯戒爭議，寺內僧人簡短受訪說明。（圖／記者張君豪攝）

晴虛法師的委任律師黃心賢表示：後來因為多了1位在家眾陪同，使得原本在京都訂住4夜的民宿房間2間不敷使用，外加當時民宿業者滿房無法提供其他房間，才出現不夠住的情形。黃心賢律師指出說，因多出1人，使得原先安排晴虛法師1間，其他4人所住的另1間房必須加擠1人。

▲基隆月眉山靈泉寺爆發老方丈和女尼師同宿犯戒爭議。（圖／記者張君豪攝）

因民宿客房至多僅能容下4人，晴虛法師不忍心看徒弟同擠1間房不好休息，方丈才秉持「難緣」（遇到非常困難的情境時，需要照顧芸芸眾生）精神，所以才讓真圓女尼與其中1名70多歲的女性在家眾與他同1間，另1間則是另1名女尼和2名女性在家眾。

黃心賢律師說：晴虛法師這樣的高僧，是很守戒律的修行人，他的信眾者眾，且從未聽聞過什麼負面的事情，都把修為做到最高境界，但卻遭有心人士不分事實真相，直接對高僧晴虛法師發難，令支持信眾頗為不捨。

晴虛法師鄭重聲明啟事全文如下：

一、查中國時報108年3月27日A8版上所刊載有關基隆靈泉禪寺老住持晴虛長老，偕某女遊日本而有不法之事等，皆係污衊子虛烏有之詞。所說有關寺眾會議及董事會，皆未就事實予以查明，寺眾會議甚至脅迫寺眾簽名，董事會也沒有通知全體董事，即率爾張貼與事實不符之公告，純屬妄言惡語，已經嚴重影響寺譽，洵屬非法之舉。

二、報載「傳超」其人，原係與本寺全無關係之馬來檳城人士，因去年受晴虛老住持邀來協辦佛學教育而到臺灣，他為辦居留證奔走二年無著，還是由晴虛老住持向法院保證才以辦成，迄今尚未能正式登記為住持，何有住持傳超的身份？其上開違法之舉，已經引來眾怒。

三、本董事會同仁等，即將依法召開董事會查明案情。

宗教財團法人董事長 莊清旺（晴虛法師俗名）

常務董事 陳智均

董事 施財濃、劉秋月

同啟