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警專男學生變裝夜闖女宿…辯「好奇女生布局」　女同學嚇壞：怎不退學

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▲看不下去的警專學生把男學員擅闖女宿的過程po上Dcard。（圖／記者張君豪翻攝）

▲看不下去的警專學生把男學員擅闖女宿的過程po上Dcard。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前一名警專男學生在網路學生社群《Dcard》發表一篇以「衝進女宿」為標題的文章，表示警專內有男學生因不明原因闖進女舍，校方似乎置之不理草率處理，呼籲校方可以嚴肅看待此事，不要引發校內男同學模仿效應，導致更多男學員亂闖女舍，po文也引發討論。

另名回文的警專女學員則說明事發經過，警專女學生表示，3月15日凌晨三點，該校育才樓女宿舍警報大作，警專女宿舍值星官調閱宿舍內監視器，發現有一名穿著校內運動服的男學生帶毛帽和口罩闖入育才樓宿舍，最後警衛在頂樓曬衣場將他捉到。這名回文女學生氣憤表示：「男學生闖入女宿原因居然是好奇女生宿舍長怎樣？」並質疑「這種變態怎麼還能續留警專？」

此貼文在Dcard上引發廣泛回響，不少網友表示「該退學了吧！」「希望校方可以嚴懲！」也有人慶幸還好女宿舍有裝警報器，否則當時女學員都在寢室睡覺，遭入侵後果不堪設想。也有校內人士透露，事發後校方不希望女宿遭擅闖的資訊外傳，要求隊職官做好內部管理封鎖訊息，也許因此才引發學生不滿po文爆料。

《ETtoday新聞雲》記者晚間致電警專查詢，警專坦承確有此事，警專表示當天凌晨有男學員闖入校內育才樓女生宿舍頂樓，因此才觸發樓頂鐵門警報，警衛並當場抓到這名男學生。警專知情人士透露，這名變裝擅闖女宿舍的警專生目前就讀該校二年級，他被警衛找到後，向校內隊職官表示，他因為晚上睡不著好奇，才會想看看女生駐地的布局和男生有甚麼不同，說詞顯然避重就輕。

但警專校方目前尚未對該名男學生祭出任何處分，但該校住宿女同學已經人心惶惶、才會上網揭露此事，目前警專則表示會待校方聲明擬定後，對外公布。

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關鍵字：警察專科學校,警專,女宿舍

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