獨／靈泉寺夜宿女尼案延燒　方丈爆：同宿不只一次是取暖嗎？

記者張君豪／基隆報導

3月27日媒體披露，靈泉寺老方丈晴虛法師犯戒與女尼師、女居士赴日共宿一室。事情曝光後遭靈泉寺議處並可能遭剝奪該寺財團法人董事職務，僅管晴虛法師當天委任律師聲明：因京都客房「訂太少」不忍女徒和尼師同擠一房，才勉強讓真圓女尼和另名70多歲女居士和他同房。對此，靈泉寺29日出示證據反駁，現任住持傳超法師並說：「共處一室是在取暖嗎？」

▲晴虛法師夜宿女尼風波不斷，今該寺住持傳超秀出當年聘書，證明自己合法接任身分。（圖／記者張君豪翻攝）

靈泉寺現任住持傳超法師透過聲明表示：晴虛老和尚當天聲明已經證明他與女尼師居士同宿，但寺方事後追查，發現晴虛法師11月16日又與真圓法師共宿一室，晴虛法師和女尼師、女居士共宿並非一次。另外寺方人員並質疑：日本是先進國家，飯店房間不夠應可轉訂其它旅館、出家人何處不可休息，何須犯戒和女眾共宿？

▲晴虛法師夜宿女尼風波不斷，29日該寺住持傳超出示當年交接文件，證明自己合法接任身分。（圖／記者張君豪翻攝）

靈泉寺現任住持傳超法師29日舉證說，他受聘、接受寺方聘書早在2017年2月15日接任該寺住持，當時舉行晉山典禮有上千信徒舆會，當時在場監交見證儀式的包括佛光山住持心保法師、法鼓山住持果東和尚等佛教界重量級長老。

傳超法師感慨說，是非止於智者，出家眾當不昧於因果，如果晴虛老和尚堅稱他不是靈泉寺住持！或者他接任住持違法，那當年的方丈交接晉山大典，在果東、心保等名剎住持見證的交接大典：「難道是辦家家酒嗎？」傳超法師感嘆：若出家人昧著良心事實說話，他覺得是愧對佛門祖師大德。

▲晴虛法師夜宿女尼風波不斷，今該寺住持傳超秀出當年晴虛方丈要他接方丈的遺言書，該寺副住持也聲明未參加情虛老和尚的聲明連署。（圖／記者張君豪翻攝）

傳超法師29日聲明並指出：晴虛和尚只說2018年11月13日在日本秉持（難緣）需與劉秋月真圓共宿一室，但他11月16日又單獨與真圓共宿一室怎不公開對外說明，居然講佛教（難緣），傳超法師甚至講出重話反問：請問日本那麼高級文明的飯店需如遇難原始森林，夜間因怕失溫而互相取暖保命嗎？

靈泉寺並出示2016年晴虛和尚親手寫下的遺言書：證時當年晴虛方丈囑咐傳超法師接任靈泉寺方丈大位，寺方希望藉此駁斥日前晴虛方丈委任律師發表的不實聲明以正視聽，並希望透過依佛教戒律明快、公平處置這起法師與女弟子共宿糾紛，讓這起事件早日落幕，以維佛門清淨。

靈泉寺方丈傳超法師聲明全文：

是非止於智者，不相關仁士勿造囗業。（出家眾是不昧因果的，是非自有因果來對治，非你我所能改變。）感恩！世間上待人處世，是慈悲要有智慧，做人要有道德勇氣，僧事僧決，是名長老，林小姐（真圓） 執迷不悟 ，老和尚還偽造文書扭曲事實， 強詞奪理，對不起祖師大德， 慚愧啊！ 懺悔啊！ 真是自作孽不可活，自做自受，出家衆是不昧因果的，造如是因得如是果，因果不爽呀！這是真理。

老和尚開記者會聲明第4項說謊，只說107年11月13日在曰本秉持(難緣)需與劉秋月真圓共宿一室，11月16日又單獨與真圓共宿一室怎不公開對外說明，居然講佛教(難緣)，請問日本那麼高級文明的飯店需如遇難原始森林，夜間因怕失溫而互相取暖保命嗎？

傳超為澄清，本人受聘以及接受聘書並於106年2月15日，舉行晉山典禮有千人舆會之事證，本人確實為現職身為靈泉禪寺住持之佐證。謹此聲明！

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