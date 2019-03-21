全國警察總動員18天　掃出127把槍117人落網

記者柳名耕／台北報導

近期台灣街頭常出現鬥毆事件，而其中又有許多改造、制式槍枝涉案，警政署從2日至19日間，規劃「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，才短短18天就掃出127把槍，並移送《槍砲彈藥管制條例》共99件，逮補了117人。

▼刑事局21日公布全國同步掃槍成果，刑事局副局長林炎田（中）針對數據作出說明。（圖／記者柳名耕攝）



刑事局指出，從歷年查獲的非法槍枝裡統計，共有85%是改造槍枝，而許多社會案件涉案的槍枝也大多是改造槍枝，在這次的掃槍專案中，警方特別以「查緝非法槍械」、「掃蕩改造槍械場所」及「防制槍擊案件」為重點，進行系統性的防治作為。

在這次的專案中，全國各警察機關查獲違反《槍砲彈藥刀械管制條例》99件117人；共查獲槍枝127枝，其中制式槍枝12把、改造槍枝96把、空氣槍19把，刑事局偵二大隊第三隊不僅查獲制式蠍式衝鋒槍1把、子彈169顆。

▼刑事局除暴特勤隊前往槍枝改造廠攻堅。（圖／記者柳名耕翻攝）



警方表示，目前改造槍枝來源多以「操作槍」為基材加以改造而來，國內部分廠商為規避「模擬槍」法令規定，製造形式與材質類似真槍之玩具槍商品，並自稱為「操作槍」，僅需以簡易工具加工，即可輕易改造成以火藥為動力具殺傷力之非法槍枝。

因此，警政署已經在研議將足以改造成具殺傷力之玩具槍枝（如現行市售操作槍）納入「模擬槍」規範管制，防止有心人士隨意改造槍枝，影響治安。

▼刑事局偵二大隊查獲罕見的蠍式制式衝鋒槍。（圖／記者柳名耕攝）



▼除了制式槍枝外，警方也針對有殺傷力的空氣長槍進行檢肅。（圖／記者柳名耕攝）

