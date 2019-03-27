全台首例！查處鬥毆不力　雲林縣警局長黃勢清記過2次

▲雲林縣警局長黃勢清(圖左)日前遭警政署記過兩次，成為全台防治聚眾鬥毆第一個遭記過懲處的警局首長。（圖／張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

針對近日全國黑幫、街頭鬥毆不斷，警政署今天針對雲林縣3月23日凌晨發生鬥毆事件，經警政署查明這起鬥毆砸車事件是第二波糾紛，警署認為雲林縣警方在第一波鬥毆有人受傷時就已獲報，卻未積極查處防堵導致第二波衝突發生，這起街頭衝突還被民眾錄下影像轉PO臉書社團，警政署昨天26日追究處置失當責任，雲林縣警局長黃勢清記過2次處分。

這是行政院長蘇貞昌全力要求警方防制街頭聚眾鬥毆後，警政署第一次針對縣市警局長祭出重懲！警政署希望全國地方警力繼續強勢執法，展現公權力，貫徹行政院蘇院長所下達的街頭鬥毆零容忍目標。

雲林縣這起衝突起因在於：一曾姓男子因與謝姓友人口角衝突，23日凌晨帶9人到謝男台西鄉住處，分持棒棍猛砸停謝男的汽車，過程中有民眾將砸車過程錄下上傳臉書社群，且被媒體追蹤報導披露。

警政署介入調查後，發現砸車之前、曾謝雙方就已有第一波肢體衝突過程中有人受傷當地警方獲報後，只聽信傷者說法未深入追查，也未進行後續查處約制，導致又發生後來的聚眾砸車事件。

對此警政署表示，街頭鬥毆影響民眾對治安觀感，警察執法態度是重要關鍵，警政署仍強調、警方務必在第一時間處置，調查釐清鬥毆動機，全面清查所有涉案人背景進行有效約制；要求各地警方嚴格查處展現公權力，警察局長就不必擔心扛責，但若未依規定處置，造成事態擴大，警署必當從嚴究責。