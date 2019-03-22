檢警聯手「安居緝毒」逮1212人　有人光販毒就賺了9700多萬

記者柳名耕／台北報導

高檢署在5至19日規劃「安居緝毒專案」，專門針對社區藥頭、製毒工廠進行掃蕩，在專案期間共查獲1212件毒品案，其中有33件為製造毒品、934件為販賣毒品，其中最引人注目的就是檢警共同偵破的1.5公噸安毒、K他命案件，甚至有毒販製販毒獲取了9700餘萬的不法所得，全被檢警查獲，行政院長蘇貞昌22日也前往刑事局慰勉檢、警、調、憲、海巡以及關務人員。

▼行政院長蘇貞昌22日前往刑事局慰勉在安居緝毒專案的有功人員。（圖／記者柳名耕攝）



行政院長蘇貞昌在14日舉行跨部會反毒會議時，明確指示政府對於毒品的立場就是：「痛打！」，而高等檢察署也在5至19日規劃「安居緝毒專案」，針對「隱身於民眾居住社區周遭之藥頭」、「安非他命製毒工廠」為掃蕩目標。

在專案期間，檢警查獲製造、運輸、毒品犯罪983件1,212人（含少年犯40人），其中製造毒品案33件45人、販賣毒品案934件1,138人、運輸（走私）毒品案16件29人；扣除少年犯後，有623人經檢察官聲請羈押，聲押率為57.71％；經聲押者，有465人經法院裁定羈押，准押率為74.61％。

▼1名製販毒嫌犯光是販毒就賺了9700餘萬現金，全被警方查扣。（圖／記者柳名耕攝，下同）







較受矚目的案件為橋頭地檢署指揮偵辦安非他命、K他命走私案件，查獲自越南準備走私進台灣的500公斤安非他命、1000公斤K他命，總市值約20億台幣，若入境台灣將可供1000萬人吸食。

除了走私毒品外，屏東縣警局也查獲製毒工廠的安非他命先驅原料2140公斤；高雄市警局、新北市警局也在高雄市仁武區查獲安非他命成品9.054公斤、半成品14公斤，另外還查扣毒販的販毒所得9700餘萬等贓證物。

行政院長蘇貞昌受訪時表示，萬惡之源就是毒品，而政府對於毒品的態度就是「痛打」，同時表達非常感謝各檢警機關積極緝毒，希望機關領導能夠給予嘉勉或者獎勵。

▼另外檢警也共同查獲自越南走私近台灣共1500公斤市值20億的毒品。（圖／記者柳名耕攝，下同）







▼除了傳統毒品安非他命、海洛因、K他命外，警方也查獲危險性較高的新興毒品「喵喵」。（圖／記者柳名耕攝）

