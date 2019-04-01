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用愛行腳募新鞋　立委趙正宇原鄉贈鞋歡慶兒童節　

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▲趙正宇用愛行腳募新鞋

▲立委趙正宇（左二）原鄉贈鞋歡慶兒童節。（圖／趙正宇服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

彎下腰，親自為原鄉孩子穿新鞋，期健康長大！桃園市復興區因城鄉差距及生活機能不足，不少學童踩著後跟扁塌、不合腳舊鞋上學，令人不捨。兒童節前夕，立委趙正宇與相關單位合力募集約300雙新鞋，1日送到復興區4所小學及附屬幼兒園，並親自為孩子們穿上新鞋，期孩子們有舒適的鞋穿，走起路來舒服又安穩。

趙正宇表示，去年（2018年）桃園市聖帝會至復興區贈送冬衣時，見許多孩子鞋子破了、後跟踩扁了、小到不合腳了。這些孩子或許因為家庭經濟，也或許因為往返市區購物來回至少半天時間，所以小腳只能屈就舊鞋。事後聖帝會理事長徐要德向趙正宇提及此事，彼此有了募鞋送愛想法。▲趙正宇用愛行腳募新鞋

▲▼立委趙正宇彎下腰，親自為原鄉孩子穿、挑新鞋。（圖／趙正宇服務處提供）▲趙正宇用愛行腳募新鞋

計畫提出後獲得不少迴響，短短3個多月就募集到將近300雙鞋子。趙正宇表示，自己也拋磚引玉，並協助申請經費，目的是希望給偏鄉孩子一個快樂的兒童節。未來也會繼續用愛行腳，關懷社會各個角落。

此次受贈的復興區4所小學，分別是羅浮、霞雲、長興、奎輝國小及其附屬幼兒園，活動於羅浮國小禮堂舉辦，旅桃台東同鄉會理事長彭武督、大溪藍光合唱團團長羅惠玲、劉裔興指導老師等人士到場參加，近300雙鞋是由立委趙正宇、桃園市聖帝會、桃園市台東同鄉會、大溪藍光合唱團齊力募集。

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關鍵字：立委趙正宇,桃園市聖帝會,募新鞋,兒童節,復興區

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