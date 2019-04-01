要求Uber司機「賠395元」高鐵票錢！男大生遭譙爆　551字還原真相

▲男大生搭Uber趕高鐵，最後還是錯過預訂車次。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友上月29日在《Dcard》發文，說她爸爸是Uber司機，載一位男大生到高鐵站趕車，抵達後因趕不上原訂班次，被乘客要求賠償高鐵車票費用；她說爸爸因為不想爭執只好照辦，忍不住怒罵「你還真的敢收」、「超級不要臉」。事後，男大生出面承認自己就是那「沒品的大學生」，並貼出事件另一個版本。

女網友當時在文中表示，爸爸28日在台中某大學門口載到該男學生，對方要到烏日搭高鐵，最後因為時間太短沒有趕上車，結果學生就要求退「高鐵車票錢」395元，爸爸因為不想爭執只好照辦。原PO就怒罵，「你還真的敢收」、「超級不要臉的」。

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貼文引發熱論，許多人紛紛抨擊男大生「沒水準」、「厚臉皮」。當事男學生看到後，也在《Dcard》發文「我是沒品大學生本人」，還原事件始末，說他當天10:15分叫了車，司機則在過了6分鐘、10:21時到達。他說以自身經驗和網友說法，從學校到高鐵站的車程時間最久應該不會超過20分鐘。

他上車後還詢問司機，得到「12分鐘就到」、以及「會開一條比較沒有紅綠燈的路」的回應。不過就行車路線來看，司機卻是選擇繞路，過程中男大生也有一直詢問「確定來得及嗎？」他在文中表示「秉持著相信司機的專業，我便告訴他只要來得及就好，但事實上真的來不及」。

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▲男大生曝光行車路線。（圖／翻攝自Dcard）

接著，男大生也為他請司機出高鐵票錢的行為道歉，不過他認為，司機女兒在貼文中並沒有說明行車路線差異，對自己也不公平。事後他則是更新，雙方已經聯絡上，他表達償還票款的意願，不過司機認為事情過了就好；於是男大生為了「償還我的不要臉跟沒品」，決定捐出等同高鐵票價的400元給公益團體。

事件始末曝光後，一名網友便提出4點分析「1.原po 10:21搭車要在10:49分到達高鐵月台，時間太趕，應提早出門」、「2.司機認為走另外一條路會更快，結果導致原po沒有在時間內抵達。從司機後續退錢給原po的部分，可以推測司機覺得自己有錯，所以退錢」、「3.原po因為當下沒有趕上車，認為司機可能繞路所以耽擱，一氣之下要求司機賠償。這個部分是原po處理較不恰當」、「4.司機回家後和女兒分享今天的事，女兒一氣之下po文公審。女兒也許是想為爸爸討公道，但是沒有了解全貌的情況下po網公審」。

該名網友認為「雙方都有錯，這也讓我們見識到網路的可怕，女兒那篇戰的沸沸揚揚，等等這篇也會翻天覆地，你們都欠對方一個道歉。我們也欠你一個道歉。」其他人也表示，「在網路上真的不能任意批評謾罵，由其不能只聽單方面說法就口出穢言」、「果然還是需要兩邊的說詞都聽完，兩邊各有對錯，覺得雙方都有必要向對方道歉並負責」。

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