好市多「檸檬奶油可頌」回來了！15入299元CP值破表　網激推：烤酥神好吃

▲天啊！是檸檬乳酪可頌耶！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

前陣子美式賣場好市多的甜點「芋頭奶油酥」爆紅，引起各分店排隊風潮，但因為食安問題，產品後來便下架。近日另一款甜點卻在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發燒，雖然是以前就有的產品，網友還是紛紛激推「烤酥超好吃」、「終於回來了，這好好吃」、「重出江湖～終於被許願許出來了」。

網友紛紛在社團內貼出照片，「芋頭賣完換這個，口味不知道如何？」「芋頭之後的新口味『法式檸檬乳酪可頌』，放烤箱超酥超好吃，但別放太久，會焦」。仔細看看照片，產品名稱為「法式檸檬乳酪可鬆（頌）」，價格是15入299元，等於一個大約20元。

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▲可頌一個單價約20元。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，許多人都很心動，「看起來很厲害」、「怎麼不出綜合的啦」、「感覺很可以」。有網友則是激推這款可頌，「超好吃的，比芋頭好吃」、「很好吃，中間的餡像是起司蛋糕」、「好好吃，回家立馬打開吃，很讚耶！好搭」。

不過其實這樣產品先前就曾販售過，這次再度在好市多看到它的身影，讓不少民眾超開心，「之前有賣過，好吃」、「這個應該跟以前的大的味道一樣」、「終於又看到檸檬可頌……這個超好吃」、「以前就有了，微酸不膩，很好吃」、「這個以前就有超好吃，終於又出來了」、「這個復活了！？！我的最愛」、「這個我記得以前就有了，只是重出江湖，好吃，值得買！」

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▼網友紛紛激推超好吃。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）