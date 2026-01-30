全台最早國運籤！高雄五甲關帝廟抽出「中上」　示警高度動盪

▲全台最早國運籤出爐，高雄五甲關帝廟開出「中上」籤。（圖／記者吳世龍攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全國最早國運籤出爐！農曆新年即將到來，高雄市五甲關帝廟開出「中上」國運籤，預示新的一年經濟亮眼、揚名國際，但逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」高度動盪不安，須留意天災、國際衝擊，也點出目前社會對立、紛爭多，應保持內部和諧，才能化解動盪「和氣生財」。

國運籤「中上」 上半年有利下半年穩定

根據《自由時報》報導，今年最早國運籤由五甲關帝廟抽出，「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」，上半年有利，下半年平穩，屬於中上籤，提醒農曆3至5月留意天災，農曆6月政局受到國際變化衝擊，對內除追求經濟發展，也要重民生、照顧弱勢，民心方能回穩。

▲國運籤預示，今年經濟亮眼揚名中外，但須留意高度動盪。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

去年「中平」提詐騙 示警國運多變動

事實上，五甲關帝廟每年都第一個抽出國運籤，去年初（2025年）抽出的是「中平」籤，罕見提及詐騙問題，還示警2025年有很多變化，國運有風波，應教化人心，存正理、走正道、行善為先，對國家體制比較好，不要爭權奪利，自會否極泰來，國家政局才會穩定。

當時籤詩為「乙勤工賈樂無邊 巳穀豐收物勝前 年轉四時存正理 千祥雲集善為先」，整體而言上半年度運勢平平，下半年度有利，五穀豐收會比前一年更好，但須留意天災。至於詐騙問題，神明也罕見警告為人在世不可作惡，否則終有一天，因果成熟必遭反噬。

