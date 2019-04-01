「台灣學生聯合會」正式成立！30所大專院校自治組織高喊團結

▲台灣各大學學生會籌組「台灣學生聯合會」成立記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

全台共30多所大專校院學生自治組織今（1日）到立法院門口宣示成立「台灣學生聯合會」，各校學生會會長發言分享各自在校內所面臨到的困境與突破可能，盼透過跨校性聯合組織串聯，提供穩定培力與傳承，深化各校學生權益論述與行動，最後學生們高喊「學生團結、突破困境」。

輔仁大學學生會會長劉家杭說，私立大學校長遴選並未落實校園民主精神，遴選程序缺乏校園中其他代表參與，而是由董事會組織校長遴選委員會，並由董事會圈選，結果往往導致學校以營利為發展主軸。雲林科技大學生會會長廖柏奕指出，比較技職體系與普通大學的差異，表示學科本質上的差異，使得校園內公共議題的討論較有難度，但若「走出校園與外界交流」可能會使現況有扭轉的可能。

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▲台北醫學大學學生會會長邱麗芸表示，外頭高額房租使學生背負沈重的經濟負擔。（圖／記者許展溢攝）

除校內議題，校外議題也是學生們關注一大焦點，台北醫學大學學生會會長邱麗芸點出，以校園位處北市信義區的經驗，高房價、學校宿舍嚴重不足，外頭高額房租使學生背負沈重的經濟負擔，且須忍受惡劣或危險的租屋環境，期待能藉由全國串聯的方式，蒐集各校狀況，並呼籲教育部等主管機關重視並改善當前學生住屋品質低落的問題。

對於整體學生自治現況，清華大學學生會長蔣秉翰則藉清華與竹教大合併為例，談到後續資源整合等諸多問題，認為若正視學生為校園最重要的主體，讓學生被平等看待、參與討論，校園才有共善的可能。東海大學學生會長陳彥宇則表示「開創，將是我們的格言」。

▲全台共30多所大專校院學生自治組織到立法院門口宣示成立「台灣學生聯合會」。（圖／記者屠惠剛攝）

最後學生高喊「學生團結、突破困境、高教未來、校園共治及培力傳承」，強調學生自治不只可以關懷校內同學的權益，更能體察社會脈動、延伸公共參與的視野，並讓社會聽見學生的聲音。聯合會發言人洪辰昊透露，今天上午成立後，下午將在師大召開大會並選舉出7名臨時理事，希望透過跨校合作促進學生權益，並共同面對當今高教環境所受到的挑戰。

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