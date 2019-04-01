省翻！高鐵攜台南推交通聯票　6/26前車票直接打7折、公車無限搭乘

▲高鐵攜手台南推交通聯票。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

高鐵交通聯票再推新路線！台灣高鐵公司今（1）起推出「高鐵＋台南水陸雙饗」交通聯票，內容包括高鐵來回車票及「台南水陸雙饗」套票，是您旅遊台南地區的超值選擇。此外，為慶祝聯票上市，即日起至6月26日，旅客購買台南地區2款指定交通聯票，均可享高鐵車票7折、台南市區公車2日無限搭乘優惠，歡迎民眾多加利用。

高鐵公司表示，「高鐵＋台南水陸雙饗」交通聯票除提供高鐵標準車廂來回車票優惠（起訖站之一須為高鐵台南站），「台南水陸雙饗」套票內容包括：台南雙層巴士6小時無限搭乘以及台南市區公車二日無限搭乘。

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此外，高鐵公司補充，更可搭乘龍山號遊船；透過專人導覽倘佯七股潟湖生態美景，並品嚐烤鮮蚵的美味，原價1,030元，套票優惠只要600元，再送台南美食。

若想深度旅遊台南市區，高鐵公司推薦「高鐵＋台南好玩卡」交通聯票，除高鐵標準車廂來回車票優惠外，再享「台南好玩卡」套票優惠價500元（原價695元），內容包括台南市區公車48小時無限搭乘，再加贈安平古堡、德記洋行/安平樹屋、赤崁樓、億載金城4處府城古蹟門票，還有台南伴手禮、小點兌換券，讓您有玩有吃又有拿。

▲高鐵交通聯票台南地區產品內容。（圖／台灣高鐵公司提供）

高鐵公司指出，為慶祝「高鐵＋台南水陸雙饗」交通聯票上市，即日起至6月26日，旅客購買台南地區「高鐵＋台南水陸雙饗」、「高鐵＋台南好玩卡」2款交通聯票，均可享高鐵車票7折優惠（6月27日起恢復原價75折）。

高鐵交通聯票結合高鐵車票與各地捷運或台灣好行，11款產品路線遍及全台旅遊景點，為旅客貼心整合高鐵車票以及在地接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，不用開車就能輕鬆暢遊全台。

欲購買高鐵交通聯票產品的旅客，只要利用電腦或手機連到ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，即可同時進行高鐵訂位，再到7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票。更多高鐵交通聯票產品資訊，請至高鐵企業網站或「ibon售票系統」查詢。