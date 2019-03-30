台南市警局長帶頭再出擊　防制街頭暴力展現嚴正執法決心

▲台南市警永康警分局3月30日晚上機動突擊，舉行擴大臨檢專案勤務，市警局長黃宗仁特別前往永康分局主持勤前教育並慰勉員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康警分局3月30日晚上機動突擊，舉行擴大臨檢專案勤務，市警局長黃宗仁特別前往永康分局主持勤前教育並慰勉員警辛勞，除讚許員警積極查緝槍毒有成外，更一舉掃蕩「太子廟幫」暴力集團，讓市民看到警察嚴打滋事份子，就會有感，對治安更加有信心。

黃宗仁局長強調，台南1年前就創立快打機制，為的就是要保護執勤員警的安全，不能讓現場員警落單。因此員警現場處理街頭暴力，務必發揮團隊力量強勢執法，有效壓制滋事份子、控制場面，對於捍衛公權力，絕不退縮。

黃宗仁局長說，針對轄區易滋事場所，警方將不定期機動實施臨檢，若業者無法自我約制，不排除施以鐵腕、同日多次臨檢，強力掃蕩不法。對於特種營業場所內、外絕對不可有涉及毒品、酒後鬧事、暴力鬥毆、槍擊等不法情事，業者如發現顧客有喝酒時，應主動協助代叫計程車或代駕，絕不可任其喝酒後駕車，嚴重危害其他用路人安全。

永康分局晚上針對轄內可能易聚眾滋事場所，包括外勞聚集處所及複合式遊戲場進行臨檢，也再次向業者約制、三申五令，希望轄內特定業者勿心存僥倖，絕不容許有聚眾鬥毆滋事或從事任何不法行為，警方絕對強勢執法貫徹維護治安的使命，徹底掃蕩不法。

永康分局長戴崇贒強調，針對街頭暴力滋事分子，分局亦會全面建檔列管，並向上溯源，積極以組織犯罪查辦，「太子廟幫」非法幫派組織即為最好的例子，也非常感謝第一、第五、刑大及保大之支援協助。