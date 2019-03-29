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社會 社會焦點 保障人權

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千　網驚呼：長知識省荷包

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記者陳豐德／新北報導

「蛤！安內係違規？」駕駛人上國道經常不知道如何使用方向燈，莫名其妙就收到罰單，國道警為此製作了一段隱藏版違規影片，並列出「縮減車道變換至外側路肩」、「縮減車道末端變至外側車道」、「匝道入口車道縮減」、「外側變換至減速車道」等4項狀況，要民眾認真服用，以免荷包大失血。

國道警近日發現民眾對於如何正確使用方向燈觀念不足，導致違規遭到檢舉，收到罰單被罰得不明不白，打電話詢問國道警方，才知道自己的行為確實違規，直呼真是犯了「隱藏版違規」，國道警方特別將民眾容易疏忽而未正確使用方向燈的幾種案例，編製成影片並上傳臉書提醒民眾注意。

國道警方表示民眾最容易疏忽未打方向燈的，就是在加速車道要變換至主線外側車道、主線要變換至減速車道、匝道內縮減或增設車道、外線要變換至開放路肩路段，尤其是上下匝道，一直沿著道路邊緣行駛，駕駛人往往就會直接穿越虛線車道線，而未依規定使用方向燈，這是很多人都容易疏忽的違規。

民眾也許認為只是直行，沒有變換車道，不需要打方向燈；但假設是在加速車道，外側就緊鄰著大車，沒打方向燈，後方駕駛不知道你到底在哪個時間點要併進來，就容易產生危險，國道警方呼籲大家養成跨越車道就打方向燈的習慣，以免發生事故；違反者依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款「未依規定變換車道」舉發，裁罰3千元以上、6千元以下罰款。

國道警方統計，106年取締未依規定變換車道件數是7萬2979件，不依規定使用燈光就佔了半數之多，這類案件大多為民眾檢舉，不打方向燈違規事實明確，警方只能依規定製單，但往往接到很多駕駛人來電表示不清楚這樣是違規，所以特別製作「隱藏版違規」影片，提醒民眾注意，只要一個小動作就能省荷包又保平安。

▼民眾上國道變換車道時未使用方向燈遭開罰3千。（圖／翻攝自國道公路警察局臉書）

▲▼民眾上國道變換車道時未使用方向燈遭開罰3千。（圖／翻攝自國道公路警察局臉書）

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關鍵字：國道,隱藏版違規,方向燈

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