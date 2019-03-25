酸潘恆旭「人品太差」遭償200萬　馮光遠再批特殊性關係

▲馮光遠酸高雄市觀光局長潘恆旭「人品有問題」，挨告求償200萬，並被要求在4大報刊登道歉啟事。（圖／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

「話題」不斷的高雄市觀光局長潘恆旭，不滿資深媒體人馮光遠在臉書上嘲諷他「人品太差」，對馮光遠提起民事告訴，求償200萬元並要求於4大報刊登道歉啟事。台北地方法院開庭，潘恆旭並未到庭，馮光遠則私下再批潘恆旭有「特殊性關係」，因為很會運用關係，踩在別人頭上做事，現在當了天皇老子「講都不能講。」

馮光遠1月8日在臉書上PO文，針對潘恆旭的「罕見天才」評論，嘲諷他爭議不斷，智商和高雄市長韓國瑜不分高下，並引用時事，諷刺「紅豆冰淇淋加熱就變成紅豆湯。」另馮光遠也提到，與潘恆旭曾在《給我報報》專欄有合作關係，但因「他人品太差」，被踢出合作。

▲馮光遠在臉書PO文後，與潘恆旭隔空交火。（圖／資料照／翻攝自當事人臉書）

隔日，針對馮光遠的言論，潘恆旭火力全開，認為馮光遠不僅影響他的聲譽，更詆毀公部門名譽，要求馮光遠在3天內，要收回「人品太差」的評論，並且道歉，否則按鈴申告求償。

台北地方法院25日首度開庭，潘恆旭委任律師出庭，表示針對1月8日馮光遠在臉書上發表的評論，以及之後的留言評論，請求損害賠償。

馮光遠則在律師陪同下到庭應訊，不過因還有資料未齊，將於5月1日下午再度開庭。庭訊前被媒體詢問想法，馮光遠提到，告他只是潘恆旭用來轉移「冷泉加熱變溫泉」的新聞爭議焦點，且很會利用關係，踩在別人頭上做事情，這就是所謂的「特殊性關係」，他看不起這種人。

但現在要提告，馮光遠認為，現在潘恆旭當上局長，就變成天皇老子「講都不能講了」。但對於「人品很差」的臉書PO文，並未多做說明。

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