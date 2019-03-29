31歲慈父活活燒死在「她280萬嫁妝車上」留2子女！　妻目睹全程淒厲哭喊

地方中心／台中報導

台74快速道路29日凌晨3點多發生一起白色BMW轎車追撞燃燒意外，造成駕駛逃生不及命喪火窟；駕駛妻子雖驚險逃過死劫，但目睹丈夫活活被燒死，當場淒厲哭喊「我要怎麼辦」。據了解，該輛BMW車價值280萬元，是妻子的嫁妝，夫妻倆結婚6年，育有2名子女，不料卻因一場意外，天人永隔。

▲妻子目睹丈夫燒成焦屍崩潰痛哭。（圖／翻攝當事人臉書、記者李忠憲翻攝）



爆炸畫面中可以看到，火勢相當大，撞擊瞬間就起火燃燒，整台車陷入火海，火勢猛烈、濃煙密布，雖然消防隊趕緊拉水線灌救，但火舌仍不斷從後車廂竄出，一度還越滅越大，現場狀況緊張。同時也可以聽到，駕駛的妻子坐在路邊不斷哭喊「救我老公」、「怎麼辦」，令人鼻酸。

警方調查，死者為陳姓男子（31歲）排行老大，共有2個妹妹、1個弟弟，家中經營農產行、自種蔬果，在當地相當有知名度；陳男一家人感情非常好，平時也很孝順幫忙送菜，不料此次意外正是在送貨的途中。

貨車駕駛向員警表示，開車開到一半不知何故就被追撞，下車一看發現BMW已經起火燃燒，趕緊拿滅火器搶救，但火勢太大他也無法靠近。警方初步調查，大貨車駕駛無酒精反應，至於白色BMW為何會追撞，詳細的事故原因尚待調查。

▲車子瞬間變廢鐵。（圖／記者李忠憲翻攝）



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