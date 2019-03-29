欠稅車難逃！一周內查扣8輛車　花蓮分署展現執法魄力

▲法務部花蓮分署展現執法魄力，短短一周內一口氣查扣8輛欠稅欠費車，其中不乏高級賓士轎車。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署近日展現執法魄力，自3月20日起至28日止短短9天一口氣查扣8輛欠稅欠費車，其中不乏高級賓士轎車、賓士休旅車、Teana、福特、納智捷、中華大小貨車等，多名車主在被查扣後當場繳清稅費領回車輛，也有車主叫苦連天說要盡快籌錢贖車。

▲▼許多車主叫苦連天表示，要儘快籌錢贖回愛車。

花蓮分署分署長謝耀德表示，過去因為車輛具移動性不易掌握行蹤，傳統藉由逐一訪查義務人住居所的方式，成效有限。近年拜科技日新月異及強化跨機關合作聯繫，大大改善追查車輛行蹤的效率。例如與花蓮縣警察局交通隊合作，利用員警巡邏車上加裝的「車牌辨識系統」，於員警巡邏時沿街辨識追查車輛。再如與台東縣稅務局及路邊停車收費業者合作，於停車收費員開單收費時，倘發覺屬欠稅車，便立即通報執法人員前往查扣。

▲大型貨車照樣查扣。

花蓮分署呼籲，若欠繳牌照稅、燃料費、強制險罰單、停車費、ETC通行費等公法上金錢給付，倘接獲該分署傳繳通知，應儘速繳納；若有經濟上困難，亦可向該分署申請分期繳納，倘若持續置之不理，名下愛車將可能遭受查扣的命運，不可不慎。