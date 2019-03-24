加強交流　台南市牙醫師公會與韓國大邱齒科醫師會締結姐妹會

▲台南市牙醫師公會年度大會在南紡夢時代五樓雅悅會館盛大舉辦，並與韓國大邱齒科醫師會，簽署兩會締結姐妹會備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市牙醫師公會年度大會3月24日在南紡夢時代五樓雅悅會館盛大舉辦，會中有精彩的學術演講，精進牙醫師及牙科助理的專業能力，並有雲嘉南區最大的牙材展，台南市牙醫師公會並與韓國大邱齒科醫師會，簽署兩會締結姐妹會備忘錄。

大邱齒科醫師會此次由崔文澈會長帶領20位幹部來訪，負責這次簽約的台南市牙醫師公會公關主委黃國精醫師，是台灣牙周病醫學會的重要幹部，多年來參與過許多的國際交流活動，他表示這是兩會重要的開始，兩會的會員數相近都是一千多人，透過互訪交流，一定有很多的收穫，地方公會的交流不同於專科學會，一定會更全面性地貼近每個牙醫師。

兩會正式完成簽約儀式，會中台南市牙醫師公會理事長張焱焯致詞表示，國際化的交流是進步的動力，台灣與韓國在口腔醫學的發展及執業環境有許多的相似處，互相可以學習地方很多。台灣台南跟韓國大邱的牙醫界一定可以互相提昇。這將是台南市牙醫師公會的第一個國際姐妹會，而且今年成大開始招收牙醫系學生，許多首次的經驗，都是很好的開始。透過翻譯大邱崔會長表示，台南市公會幹部的熱情丶活力讓他印象深刻。

這次的大會，台南市牙醫師公會理事長張焱焯，邀請日本金澤市齒科醫師會會長川邊清光，及石川縣齒科技工士會會長杉本雄二來訪，他們來自嘉南大圳之父八田與一的故鄉，也別具意義。