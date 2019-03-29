　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「以為兒子要找工作了」中年啃老男哄父母開心　接著上吊死在樓梯間

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼汐止上吊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子上吊死在家中樓梯間，父母起床望屍哭斷腸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子服完兵役，進入職場卻不順遂，決定躲回家靠父母照顧，直到本月25日，將近50歲的男子與家人吃晚餐，身為獨生子，他深覺對不起父母，但又沒有勇氣跨出家門找工作。到了深夜，他趁著父母熟睡，上吊死在透天厝的樓梯間。隔天父母起床，看到兒子已經吐舌慘死，兩老淚崩哭斷腸。

警方調查，死者出社會遇到挫折，勉強撐了一陣子後，決定辭職回家，從此不再找工作，靠著父母給的零用錢，渾渾噩噩地過日子，直到快50歲，他還是沒有勇氣踏出家門找工作，身為獨生子，他對自己啃老多年的行為感到羞恥，甚至認為自己若死了，已退休的父母才會過得比較好。

本月25日，一家三口共進晚餐，吃的每口飯、說的每句話，都是男子的「最後一次」。他希望父母好好保重，別再擔心，父母起初還以為是兒子要找工作了，感到一陣欣慰。

直到父母睡了，男子拔了家中電器的電線，套在脖子與家中樓梯之間，往下一蹬…結束自己的生命。直到隔天父母起床，看到兒子已成冰冷遺體，兩老急忙報案後，跪地哭喊。

快訊／中壢轎車逆向越線！「載7幼童」娃娃車急煞...後方騎士當場爆頭亡

31歲慈父活活燒死在「她280萬嫁妝車上」留2子女！ 妻目睹全程淒厲哭喊

▼父母以為兒子要找工作，深感欣慰地睡了，沒想到隔天發現兒子已成冰冷遺體，對兩老來說猶如晴天霹靂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼汐止上吊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
「以為兒子要找工作了」中年啃老男哄父母開心　接著上吊死在樓梯
A-Lin親姐原來超辣！只穿襯衫「下身全露」浴缸照曝光
影／恐怖畫面曝光！女子在斑馬線被貨車捲進底盤　民眾直擊驚恐報

關鍵字：找工作,中年,啃老男

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

「踢到你閉嘴！」國小女班導怒踹頂嘴男童　同學目擊：非首次失控

BMW追撞貨車「爆炸起火」　駕駛活活燒死…生還妻崩潰：怎麼辦

影／知名整型醫夫妻檔被控「留患者在診間等死」！　家屬哭癱：故意殺人

郭國文聲明「絕無苛刻」　「仙氣學妹」反擊嗆：薪資獎金豈能魚目混珠？

影／「自動要隨扈高舉」怕粉絲看不見　韓國瑜回嗆王浩宇：去監督金正恩

「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐

「鐵霸」強登天道盟主彩蝶宴擺席　幫內派系角力警嚴防血腥內鬥

逼打飛機、口交、肛交又喝尿霸凌　少輔育院生被重判16年

北市長選舉無效案5月10日宣判　丁守中：大家都在見證

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

「鐵霸」強登天道盟主彩蝶宴擺席　幫內派系角力警嚴防血腥內鬥

逼打飛機、口交、肛交又喝尿霸凌　少輔育院生被重判16年

北市長選舉無效案5月10日宣判　丁守中：大家都在見證

「以為兒子要找工作了」中年啃老男哄父母開心　接著上吊死在樓梯間

影／恐怖片慎入！女子在斑馬線被貨車捲進底盤　手腕扭曲變形

快訊／中壢轎車逆向越線！「載7幼童」娃娃車急煞...後方騎士當場爆頭亡

獨／靈泉寺夜宿女尼案延燒　方丈爆：同宿不只一次是取暖嗎？

水墨花鳥大師曹天韻開個展　展場竟在警察局

「長得一副78臉」留言辱「廢物名嘴」！王瑞德開告成功　6網友下場慘了

大選前嗆：誓殺韓國瑜是「反諷陳其邁」　韓「愛與包容」不起訴

中職／羅里奇周日正常登板　江辰晏跳過先發輪值

幻象飛官何子雨今安葬　遺體未尋軍服入棺

高中妹甜笑秒殺男網友！仔細看「制服」嚇傻5萬粉絲…女網友哭了

全台200位店東力挺　對總裁王令麟率東森房屋重返榮耀深具信心　

《招搖》完結倒數「角色狂領便當」　高甜→大虐…作者5字劇透網崩潰！

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！利爪緊抓蛇身瞬間靜止　生死搏鬥結果出爐

陽忠辰開砲　社會明星終於擊敗大專明星

東森總裁王令麟：東森房屋要做個有溫度的服務業

向大海許願成真！應曉薇將偕100名優等生赴日交流　柯文哲授旗祝福

掌握4點打造英氣「偽濃眉」　根根分明的毛流這樣畫

社會熱門新聞

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹..

國道4項「隱藏版違規」1次噴3..

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：..

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也..

知名整型醫被控「留患者在診間等..

玖壹壹春風是常客　斷腿父「牽4..

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃..

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

工人衝女廁尻　「噴射瞬間」門開..

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1..

BMW爆炸影片曝光　妻目睹崩潰

資收男求愛不成　拿鐵片貫穿她男..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／河北招才活動供1萬多職缺

河北省人社廳22日指出，2019年河北省春季大型人才招聘會暨河北民營企業招才引智大會將於30日在石家莊市解放廣場舉辦，預計參會單位500家，提供就業崗位1萬餘個。（人民日報）

清大校園徵才　100K高薪搶人才

華聞快遞／湖南辦「女性」專場招聘會

離職同事想回鍋　跪求他幫說好話

國健署列10警訊：失智症非老人專屬

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

圍觀車禍　卡車撞人群18死

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉紅ㄎㄧㄤ掉

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面