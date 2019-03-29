「以為兒子要找工作了」中年啃老男哄父母開心　接著上吊死在樓梯間

▲男子上吊死在家中樓梯間，父母起床望屍哭斷腸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子服完兵役，進入職場卻不順遂，決定躲回家靠父母照顧，直到本月25日，將近50歲的男子與家人吃晚餐，身為獨生子，他深覺對不起父母，但又沒有勇氣跨出家門找工作。到了深夜，他趁著父母熟睡，上吊死在透天厝的樓梯間。隔天父母起床，看到兒子已經吐舌慘死，兩老淚崩哭斷腸。

警方調查，死者出社會遇到挫折，勉強撐了一陣子後，決定辭職回家，從此不再找工作，靠著父母給的零用錢，渾渾噩噩地過日子，直到快50歲，他還是沒有勇氣踏出家門找工作，身為獨生子，他對自己啃老多年的行為感到羞恥，甚至認為自己若死了，已退休的父母才會過得比較好。

本月25日，一家三口共進晚餐，吃的每口飯、說的每句話，都是男子的「最後一次」。他希望父母好好保重，別再擔心，父母起初還以為是兒子要找工作了，感到一陣欣慰。

直到父母睡了，男子拔了家中電器的電線，套在脖子與家中樓梯之間，往下一蹬…結束自己的生命。直到隔天父母起床，看到兒子已成冰冷遺體，兩老急忙報案後，跪地哭喊。

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▼父母以為兒子要找工作，深感欣慰地睡了，沒想到隔天發現兒子已成冰冷遺體，對兩老來說猶如晴天霹靂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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