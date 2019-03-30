熱褲妹「天天」毒趴狂歡　柯P赴天下第一所：天天在哪裡？

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局查獲毒品，北市長柯文哲對此相當重視，30日上午9時許親赴中山分局中山二派出所關心，一進門就直接問「天天在哪裡」，並進入所長室關心近期查獲的毒品案件，隨即由市府人員陪同離開。

警方調查，日前曾在林森北路查獲「天天旅社」涉嫌有毒趴、外籍女子賣淫情事，但事後該旅店仍不悔改，持續有毒蟲進入消費，28日警方派人進入查看，但店家見警後拒不開門，於是警方派人埋伏一旁伺機而動。

▲柯文哲到中山分局中山二派出所，一入內就指著地圖問「天天在哪裡」。（圖／記者邱中岳攝）

警方表示，當時店內員工見警方離去，隨即開門查看，這時才一擁而上進入查緝，警方在其中2個房間以及1間員工休息室查獲毒品，其中包括K他命4小包、K卡、K盤、毒咖啡包殘渣袋、摻有安非他命即溶包殘渣袋等證物。

而警方訊後將在店內的40歲顧女等4名男女以及7名員工依毒品罪送辦，另外將38歲的陳姓負責人依照「發現疑似施用或持有毒品之人，通報警察機關處理」，違反可處10萬至100萬元罰鍰，情節重大可勒令停業6月至1年6月，或勒令歇業，警方後續也會依規定對店家做出懲處。

▲▼北市中山分局前幾日在曾涉毒品的旅店內，再度查獲毒品。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

而北市長柯文哲對此相當重視，30日上午9時許就由市府員工陪同到中山分局中山二派出所，一進入便指著地圖詢問「天天在哪裡」，並要派出所加強查緝毒品，約30分鐘後步出派出所，面對記者詢問僅回答「我來借廁所的」。

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