台南小學生拍微電影「抱回金銀獎」　老師大讚：超齡表現

▲小學生不管打光還收音都自己來。（圖／長興國小提供，下同）

記者胡順惠／綜合報導

台南市美術館為電影競賽活動得獎名單揭曉，一群來自台南市長興國小、永福國小的學生團隊與後甲國中進行一場跨學習階段的合作，作品囊括了金、銀獎與佳作。長興國小老師陳文凱表示，透過課程引導學生在生活中用創意找出解決方法，培養學生面對未來挑戰的能力。

此次微電影的主要靈感是以台南美術館的「縫合」建築結構為概念發展，建築師透過巧妙手法，以透光頂棚帷幕的鋼索交錯設計，用以象徵新、舊建築的「縫合」，師生便決定採用這個題旨來發揮，以蘊含著新舊味道的「手風琴」進行劇情的設計與發展。

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此外，電影中的配樂更與長興國小兒童樂隊合作，由長興國小蔡慧玲老師編曲，將「人生的旋轉木馬」樂曲，輔以手風琴、口風琴、木琴等樂器，強化了電影中穿越時空的神祕感，是個相當成功的跨階段、跨領域的合作模式。

▲透過課程訓練，培養出學生的觀察力、表達力。

長興國小學生蔡芷靜表示，參與電影拍攝成員都是長興國小童樂隊團員，因此，以最常使用的手風琴，將現代的臺南美術館與前身台南州警察廳兩個前世今生的身份串連起來，非常有戲劇效果，在這次的影片拍攝中學習到很多。

陳文凱老師則說，學校平常積極發展影像美感特色課程，培育學生美感素養，培養學生的觀察力、表達力，鼓勵學生社區參與，紀錄周遭人、文、地、產，引導學生在生活中發現問題、運用所學與創意找出解決方法、動手實作、邊做邊學，培養學生面對未來挑戰的能力。

後甲國中翁瑞鴻老師表示，首次嘗試將原本國中階段的微電影製作課程，「輸出」至國小學習階段，意外的發現，只要用對方法引導，學生自行探索與設法解決問題時，能發展出令人意外的成果，做出超齡的表現，也證明教育的確有無限可能。

▲看到孩子們超齡的表現，老師好意外。